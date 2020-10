Le club drômois avait été épargné jusqu'à maintenant par le Coronavirus mais les tests PCR réalisés la semaine dernière et ce mardi ont révélé plusieurs cas positifs au sein du VRDR selon la LNR. La Ligue Nationale de rugby doit décider ce jeudi du report ou non du match.

RUGBY : le match VRDR-Montauban pourrait être reporté à cause du Covid

Les tests PCR passés par le VRDR la semaine dernière et ce mardi ont révélé plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein du club drômois selon la Ligue Nationale de rugby que nous avons joint ce mercredi soir. C'est donc le protocole sanitaire validé par la Ligue Nationale de rugby en début de saison qui pourrait s'appliquer. A partir de trois cas positifs dans un effectif, la LNR a la possibilité de reporter un match.

Un cas positif et deux cas "suspicieux" à Montauban.

Les tests passés par l'US Montauban ce mardi ont aussi révélé un cas positif et deux cas "suspicieux". Le club du Tarn-et-Garonne a joué contre Oyonnax samedi dernier et on a appris ce lundi qu'il y avait plusieurs cas positifs dans le club de l'Ain. L'effectif de Montauban va devoir repasser des tests ce jeudi matin pour savoir avec certitude s'il y a au moins trois cas positifs chez les Montalbanais.

Si le match devait être reporté, il pourrait se jouer le vendredi 13 novembre prochain, seule date disponible dans le calendrier de Pro D2 avant la fin de l'année 2020.