Rugby : le MHR triomphe sans gloire face à Aurillac en amical (19-13)

Un début de match timide, voire poussif, des maladresses nombreuses de chaque côté, quelques frayeurs par moment, peu de spectacle, et une seconde période meilleure que la première. Si la joie est là, d'avoir retrouvé le terrain, le public, et d'avoir pu enfin se confronter à un adversaire, après plus de cinq mois sans compétition, le contenu est en revanche loin d'être encore satisfaisant. Au total : trois essais inscrits par la recrue sud-africaine Cobus Reinach, puis par Caleb Timu et Youri Delhommel, dont deux transformés.

Et de l'aveu même de l'entraîneur Xavier Garbajosa : "On espérait mieux, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut continuer à travailler, on est encore bien en deçà de ce que l'on souhaite mettre en place. On pourrait se dire qu'on a assuré l'essentiel avec la victoire, qu'il y a des circonstances atténuantes, mais le championnat arrive à vitesse grand V, et il va falloir élevé notre niveau de jeu. Ce n'est pas de la frustration, c'est un constat" lâchait le coach à l'issue de la rencontre.

Une large revue d'effectif

Les quelques 2.000 spectateurs du GGL Stadium ont pu découvrir des recrues comme Cobus Reinach, Vincent Rattez (retour de blessure) ou encore l'anglais Alex Lozowski, lors de cette première rencontre de pré-saison. Quasiment tous les joueurs couchés sur la feuille de match ont été utilisés par Xavier Garbajosa. Beaucoup de jeunes joueurs ont pu gratter quelques minutes, en seconde période.

Les joueurs appelés à la prudence

A quinze jours de la reprise du Top 14, et alors que le rugby, comme l'ensemble du sport français, avance avec une épée de Damoclès au dessus de sa tête, et la crainte d'une ou plusieurs contamination(s) au sein des effectifs, le MHR passe pour l'heure entre les gouttes. Le staff et les joueurs continuent d'être testés (PCR) chaque semaine et Xavier Garbajosa tente à son niveau et dans la mesure du raisonnable de responsabiliser ses joueurs : "On leur donne notre sentiment sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je pense que les joueurs ont pris conscience que si on souhaitait tous reprendre le cours normal de notre vie, de notre métier, de notre passion, il fallait être sain, entre guillemets. C'est le cas chez nous pour le moment, on passe entre les balles. Après, c'est difficile de leur demander de rester à la maison, de ne pas sortir. Il ont aussi besoin de s'extérioriser, il faut aussi partager des moments en famille, sortir, aller faire les courses. Ils ont réduit un peu, mais je ne peux pas leur demander de tout arrêter. On n'est pas à l'abri d'être contaminé, mais je pense qu'ils ont compris, ce sont des adultes".

Prochain match amical : Toulouse - MHR le vendredi 28 août à 19h00 à Ernest Wallon