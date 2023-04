Rugby - Le néo-zélandais Jackson Garden-Bachop débarque au CA Brive jusqu'en 2025

L'annonce était attendue, puisque certains médias comme La Montagne l'avaient indiqué depuis un mois. C'est désormais confirmé via un communiqué du club : l'ouvreur néo-zélandais Jackson Garden-Bachop s'engage avec le CA Brive jusqu'en 2025.

Fils d'un ancien All Black et d'une Black Ferns, le petit Jackson a grandi dans le milieu du rugby et s'est naturellement dirigé vers le rugby. Il a notamment commencé avec les Wellington Lions avant de devenir un international U20 et de disputer la Coupe du Monde avec les Baby Blacks en 2014.

Doublure de Beauden Barrett à Auckland

Le joueur néo-zélandais a rejoint l'Australie avant de revenir à Auckland aux Hurricanes et de côtoyer un des meilleurs ouvreurs, Beauden Barrett. Il l'a remplacé après son départ en 2020. Il a aussi marqué plus de 700 points avec les Wellington Lions, avec qui il a remporté le championnat de Nouvelle Zélande, le premier pour Wellington depuis 22 ans.

Quid de Nicolas Sanchez et d'Enzo Hervé ?

Cette arrivée pose la question du poste d'ouvreur au CAB. Nicolas Sanchez est arrivé durant l'intersaison , mais il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison seulement. Etant non-JIFF, est-ce que le club et l'argentin décideront de prolonger le bail ? Rien n'est moins sûr.

Quand au joueur du cru Enzo Hervé, les choses sont différentes. Le jeune ouvreur est sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais des contacts se seraient noués avec un club de Top 14, notamment Toulon, selon certains médias . Il est probable que le joueur décide de quitter la Corrèze.

Dans ce cas-là, le CAB pourrait être tenté de parier sur la jeunesse avec Tom Raffy ou Tanguy Lacoste, qui ont déjà connu respectivement huit et quatre feuilles de matchs en Top 14. Sans compter sur l'irlandais Stuart Olding, qui peut également dépanner à ce poste.