Rugby : le Néo-Zélandais Joel Everson s'engage à l'ASM Clermont jusqu'à la fin de la saison

Abondance de biens ne nuit pas. Pour maintenir un effectif dense et garder ses ambitions intactes, l'ASM Clermont avait besoin d'enrichir sa deuxième ligne. Un choix dicté notamment par une série des pépins physiques chez les "grands" du pack. Trois cadres ont été touchés et pas des moindres : Sébastien Vahaamahina, Sitaleki Timani et Paul Jedrasiak. Il fallait donc dénicher un joueur supplémentaire, expérimenté si possible. Une denrée assez rare à ce poste et à cette période de l'année.

Le staff clermontois a finalement jeté son dévolu sur Joel Everson (2m03, 128 kg). Formé à Canterbury, le Néo-Zélandais, âgé de 30 ans, évoluait chez les Hino Red Dolphins au Japon jusqu’à la saison dernière. Arrivé en Auvergne il y a une dizaine de jours, son essai a été jugé concluant. Everson sera rapidement qualifié et mis à disposition du staff technique.

C’est un joueur qui a des basiques solides - Franck Azéma

"Nous avions besoin de sécuriser ce poste après la période difficile que nous avons traversée en hiver", précise Franck Azéma sur le site officiel du club auvergnat. "Les disponibilités et les opportunités n’étaient pas nombreuses sur le marché et nous avons mis plusieurs semaines avant de trouver. Joel va nous apporter sa densité afin de sécuriser l’axe droit de la mêlée au cas où. C’est un joueur qui a des basiques solides comme tous ceux qui sont passés par la formation néo-zélandaise de Canterbury. Depuis son arrivée, il nous prouve son investissement. Il a besoin de se remettre à jour physiquement, mais on voit qu’il comprend très vite nos systèmes et notre mode de fonctionnement. Cela ne remet pas en cause notre politique vis-à-vis de la formation et notre volonté de lancer nos meilleurs jeunes mais c’est aussi une sécurité supplémentaire pour les encadrer et les épauler. Avoir à ses côtés un spécialiste du poste au moment de faire ses débuts permet de s’aguerrir avec davantage de confiance."

La fiche de Joel Everson