Rugby : le Normand Gabin Villière dans les 33

Il a beau dire que c'est un non-évènement devant tous les micros et les caméras. La liste des 33 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de rugby en France, donnée de manière originale par Fabien Galthié ce midi dans le journal de 13 heures de TF1, constituait bien un évènement, au moins pour quelques un des 33 qui pouvaient encore nourrir quelques petits doutes.

C'était le cas de Gabin Villière, l'ailier virois de 27 ans, qui après une longue traversée du désert, est donc confirmé à son poste. Il avait retrouvé l'équipe de France contre l'Ecosse le 12 août , et il est officiellement dans le groupe France qui va affronter la terrible Nouvelle-Zélande le 8 septembre en match d'ouverture, pour disputer cette Coupe du Monde où elle fait parie des favoris. Il est même très probable que Gabin Villière, qui a fait toutes ses classes et évolué au rugby club virois avant de rejoindre Rouen en 2013, soit dans le XV de départ de ce premier match de la Coupe du Monde tant il a donné satisfaction à Fabien Galthié. Ce dernier disait de lui récemment : "Il a des sensations qui sont très très bonnes. Malgré le peu de matches qu'il a fait l'an dernier, il est vraiment bien à tous les niveaux : physiquement, rugbystiquement et psychologiquement ". En effet, Gabin Villière avait déjà retrouvé le terrain en fin de saison dernière avec son club de Toulon, mais sans jouer tous les matchs et surtout après trois mauvaises blessures .

Il y a donc un Normand dans le XV de France et peu de régions du Nord et la France peuvent revendiquer la même chose. "J'ai dit à Gabin, tu fais rêver tous les petits Normands explique Sandrine Romagné, présidente de la Ligue de Normandie de Rugby et membre du comité directeur de la Fédération Française (...) il prouve que c'est possible, on peut arriver en équipe de France en étant Normand !". Une présidente qui compte déjà sur un effet Coupe du Monde pour la discipline en Normandie : "On espère une hausse de 30% des licences pour la prochaine saison". On compte aujourd'hui 52 clubs et 7600 licenciés du ballon ovale en Normandie.