Rugby : le Normand Gabin Villière de retour en équipe de France

Les titulaires sont de retour pour le deuxième match de préparation contre l'Écosse ce samedi à Saint-Étienne. C'est même un grand retour pour Gabin Villière, à un mois de la Coupe du Monde et après plus d'un an d'absence en équipe de France.

Gabin Villière, après la victoire des Bleus en novembre 2021 contre les All Blacks © Maxppp Place aux cadres. Après la défaite en Écosse dans le premier match de préparation, Fabien Galthié redonne la place aux Dupont, Penaud et autre N'Tamack pour le deuxième match, ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Parmi eux, il y a également l'ailier de Toulon originaire de Vire, Gabien Villière. ⓘ Publicité Son dernier match remonte au tournoi des 6 Nations 2022, dans lequel les Français avaient réalisé le Grand Chelem et où Gabin Villière s'était particulièrement distingué avec trois essais, le meilleur marqueur du tournoi avec Damien Penaud et l'Irlandais James Lowe. Ca c'était avant...avant des blessures à répétition, une forme de poisse même qui ne l'a pas quitté depuis. Blessure avec le RCT en finale du Challenge européen, blessure à son retour en Top 14 sur la saison 2022-2023, puis troisième blessure alors qu'il est tout juste rappelé en équipe de France avant le tournoi 2023. Ce retour en tant que titulaire à un mois de la Coupe du Monde, c'est donc une vraie victoire pour le Virois.