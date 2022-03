Rugby - Le parcours corrézien de l'international Damian Penaud

Difficile de cacher un patronyme aussi imposant que Penaud à Brive. Damian, le fils, est né le 26 septembre 1996, quatre mois avant le sacre en Coupe d'Europe de son père, ouvreur international, avec le CA Brive. Après avoir pris sa première licence à Lyon, il s'inscrira logiquement à l'école de rugby de Brive. En même temps que le demi-de-mêlée David Delarue. "On s'est côtoyé, mais après il est parti" raconte le briviste, "il ne semblait pas trop à l'aise vis à vis de son père, qui était en haut très apprécié à Brive, car c'était un super joueur." Par la suite, il part faire du foot à l'Etoile de Brive (ESA Brive) avant de reprendre le rugby à Malemort.

Un gosse qui avait envie de s'amuser en jouant au rugby

C'est là qu'il croise la route de Thierry Maurin, alors un des éducateurs de Brive. "On avait récupéré un gamin très très tonique, avide de progresser dans le rugby." L'éducateur constate les facilités du jeune homme, qui a envie de jouer et de s'amuser. "Ca reste des gamins de 15 ans" souligne Thierry Maurin. Il faisait donc les 400 coups. "Quand il pleuvait beaucoup, au fond du stade, y'avait une grande flaque. A la fin de l'entraînement, je voyais qu'ils avaient envie de sauter dedans. On leur disait à la fin de l'entraînement 'allez y' et on les retrouvait à la fin" le maillot totalement mouillé. Son saut n'est pas sans rappeler ses vraies qualités athlétiques qu'il montre chaque week-end avec l'équipe de France.

L'un des essais de Damian Penaud face à l'Ecosse © AFP - ANDY BUCHANAN

De retour à Brive, à trois kilomètres du stade Raymond-Faucher de Malemort, Damian Penaud reste le même. David Delarue s'en souvient : "Ca nous est arrivé des fois aux entraînements de faire tellement les cons qu'on se faisait virer par les coachs" sourit l'ancien briviste. Néanmoins, sur le terrain en match, Damian Penaud était, comme aujourd'hui, un énorme joueur. A Brive, on se souvient encore d'un triplé marqué avec les Crabos contre Toulouse. "C'est un électron libre" témoigne Thierry Maurin, "il a cette liberté d'expression sur le terrain qui fait qu'il est imprévisible. Il peut déclencher quelque chose d'agréable à voir" à chaque instant raconte l'ancien éducateur de Malemort.

Son passage brillant avec les internationaux

A Clermont, il semble avoir progressé, repéré par Xavier Sadourny, alors responsable du centre de formation de l'ASM. Aujourd'hui, Damian Penaud a marqué seize essais dans sa carrière, dont deux contre l'Ecosse en février dernier. David Delarue, qui regarde chaque match international du XV de France, voit un joueur aux capacités extraordinaires. "Quand il est sur le terrain, il a toujours le geste juste. Dès qu'il franchit, il a jamais le mètre de trop. Il regarde toujours s'il peut faire vivre le ballon. Et s'il peut le faire vivre, il fait la passe au bon mec au bon moment" estime David Delarue.

"Avec Antoine Dupont, Damian est l'un des deux joueurs clés du XV de France" - David Delarue

Désormais, il marche vers son premier Grand Chelem, à 25 ans. Il serait le premier corrézien depuis 2010, où Thomas Domingo, Dimitri Yachili et l'ancien joueur de Brive (natif de Montauban) Alexis Palisson avaient été sacrés.