Rugby : le périple écossais des Arvernes de Lutèce

La Yellow Army pourra compter sur le renfort de quelques irréductibles gaulois pour encourager les Clermontois face aux Saracens ce samedi à Edimbourg lors de la finale de la coupe d'Europe. Pour cela, les Arvernes de Lutèce, les supporters parisiens de l'ASM, vont effectuer un véritable périple...

Une finale, ça se gagne. Mais ça se mérite aussi. Car pour aller assister au match contre les Saracens ce samedi au stade de Murrayfield à Edimbourg, les supporters de l'ASM vont effectuer un véritable périple. C'est le cas des Arvernes de Lutèce à Paris. "Au départ, je ne voulais rien organiser car c'était beaucoup trop cher" explique Jean-Pierre Jeannot, le président de l'association. "Mais la finale, on était obligé d'y aller, parce que même si ça gagne, tu pleures devant ta télé, on a fait toute la saison, alors on a trouvé une solution".

Des chambres d'hotel à 1400 euros !

C'est finalement en bus que les Arvernes de Lutèce vont rallier Edimbourg. "On ne restera pas sur place, on repartira une heure après le match pour dormir à Newcastle".

Près de 3000 supporters de l'ASM devraient faire le déplacement. Outre le bus des Arvernes de Lutèce, avec une centaine de personnes, dont la moitié vient de Clermont, six avions décolleront de l'aéroport d'Aulnat pour un vol direct à destination d'Edimbourg. "Ce n'est pas un choix de faire jouer cette finale là bas" regrette Eric De Cromières, le président du club, "c'est d'autant plus cher que l'aéroport d'Edimbourg est en travaux et que les avions ne peuvent pas rester sur place, c'est dommageable pour nos fans".