Rugby - Le pilier anglais Hayden Thompson-Stringer quitte Brive pour La Rochelle

C'est un nouveau départ dans la première ligne corrézienne : après Malino Vanaï, qui a rejoint Montauban, c'est à Hayden Thompson-Stringer de partir de Brive. Le pilier anglais a signé au moins jusqu'à la fin de la saison à La Rochelle, en tant que joueur additionnel.

En Corrèze, l'annonce ne fut pas surprenante, bien que le contrat avec La Rochelle fut ficelé dans les tout derniers jours. Il faut dire que depuis son retour de blessure en novembre, il n'a disputé que trois matchs avec le CAB, dont un de championnat contre Bordeaux-Bègles début décembre. Pour autant, "HTS" comme on le surnomme, a été un des joueurs majeurs de Brive depuis son arrivée des Saracens en 2019.

En 2020/2021, Hayden Thompson-Stringer a été un des piliers les plus utilisés avec plus de 1150 minutes et 25 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il avait même été élu "joueur de la saison" par les supporters du CAB. Des blessures lui ont malheureusement barré la route à plus de temps de jeu avec Brive.

"HTS" se lance donc dans un nouveau défi à La Rochelle, "pour apporter toute son expérience et son envie à la première ligne des Jaune et Noir" explique le communiqué du Stade Rochelais