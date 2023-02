Rugby : le pilier Rochelais Uini Atonio suspendu trois semaines ratera les deux prochains matches des bleus

Unini Atonio ne disputera pas les deux prochains matches du XV de France contre l'Ecosse au Stade de France le 26 février et contre l'Angleterre à Twickenham le 11 mars . Il a été sanctionné ce mercredi par la commission de discipline du tournoi des Six Nations pour un plaquage dangereux à la tête samedi dernier sur le talonneur Irlandais Rob Herring qui lui avait déjà valu un carton jaune à la 26ème minute du match contre l'Irlande.

Uini Atonio pourrait être de retour pour le dernier matches des bleus face au Pays de Galles le 18 mars. Il a en effet "reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal méritant un carton rouge. Après avoir examiné toutes les preuves, la commission a accepté l'aveu du joueur" selon le communiqué des organisateurs du tournoi. Uini Atonio a demandé à suivre un atelier de sensibilisation destiné aux joueurs sanctionnés d'un carton rouge pour contact avec la tête d'un adversaire. S'il valide ce stage, sa sanction sera ramenée de trois à deux semaines.

Le joueur était passible d'une suspension de six semaines, mais la commission de discipline a tenu compte du fait qu'il a admis immédiatement sa culpabilité, et de "son dossier disciplinaire exemplaire et ses remords sincères".