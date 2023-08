Rugby : le programme de la 2e journée du championnat

La 2e journée du Top 1 s'ouvre ce vendredi soir par le déplacement d'Oyonnax sur la pelouse du Stade Français, seul vainqueur à l'extérieur le week-end dernier, qui peut s'emparer des commandes du classement. Méfiance, tout de même : le club de l'Ain, qui a survolé la Pro D2 la saison dernière, a fait forte impression face à Clermont (36-17) pour son retour dans l'élite.

Bordeaux-Bègles, battu dans l'Arena du Racing 92 (23-18) après avoir pourtant évolué en supériorité numérique dès la 4e minute, devra corriger le tir contre Castres, vainqueur sur le fil de Pau (24-23) dans son stade Pierre-Fabre sans avoir marqué un seul essai. Le nouveau manager girondin Yannick Bru devra faire sans son pilier gauche et capitaine Jefferson Poirot, touché à un genou. Le Racing de Stuart Lancaster ira lui à Pau pour confirmer son démarrage victorieux contre l'UBB.

Lyon, pour la première sur son banc de Fabien Gengenbacher, a de son côté passé trois essais à Toulon (27-15), ce qui lui a permis de décrocher un point de bonus offensif et de devenir le premier leader de la saison. Statut que le LOU étrennera à La Rochelle, double championne d'Europe en titre, qui tentera de réagir devant son public de Deflandre après avoir démarré par une défaite à Montpellier (26-15).

Les Maritimes seront toujours orphelins de leurs internationaux mobilisés pour le Mondial , comme leur bourreau de la dernière finale du Top 14, Toulouse, plus gros pourvoyeur des Bleus. Battu à Bayonne (26-7) pour son entrée en matière, le tenant du titre s'attend à souffrir jusqu'au retour d'Antoine Dupont et de ses acolytes, mais son président Didier Lacroix a réaffirmé dans la semaine qu'il ne comptait pas "faire l'impasse sur la saison". Les Toulousains compteront une nouvelle fois sur leurs jeunes et leurs jokers face au MHR, pour un choc entre les deux derniers champions de France dimanche soir en clôture de cette 2e journée.

Enfin, Clermont passera au rattrapage dans son stade Michelin face à Perpignan, une autre équipe en quête de confiance après avoir lourdement chuté d'entrée.

Le programme et les résultats de la 2e journée

