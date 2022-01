La 3e journée de Coupe d'Europe de rugby commence ce vendredi soir, après une 2e journée perturbée par le Covid-19. Castres joue en ouverture contre le Munster, Toulouse se déplace chez les Wasps et le Racing 92 sur la pelouse des Ospreys samedi, et l'UBB recevra les Scarlets dimanche.

Rugby : le programme et les résultats de la 3e journée de Coupe d'Europe

Seuls certains matchs de la 2e journée de Coupe d'Europe avaient pu se jouer à cause de la situation sanitaire.

Après des turbulences liées à la situation sanitaire, la Coupe d'Europe de rugby reprend dès ce vendredi soir et jusqu'à dimanche. Les conditions de voyage entre le Royaume-Uni et la France ont été assouplies et une décision, aussi critiquée soit-elle, a été prise par l'EPCR, instance organisatrice des compétitions européennes, pour régler le sort des rencontres reportées de la 2e journée, mi-décembre.

Les cinq matches de Coupe d'Europe qui n'avaient pas pu se jouer en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre les deux côtés de la Manche ont été soldés par autant de nuls 0-0, avec deux points au classement pour chacun des clubs concernés. "Cette compétition aujourd'hui n'a plus de sens", a dénoncé l'entraîneur de Bordeaux-Bègles Christophe Urios. "Entre ceux qui perdent avec 0 point, ceux qui ne jouent pas qui ont 2 points, c'est nul. Ça m'agace parce que ça fausse la compétition".

Castres en ouverture

Après avoir déjà concédé deux courts revers contre les Harlequins (20-18) et sur la pelouse du Munster (19-13), Castres, bien placé en championnat, a largement fait tourner son effectif pour accueillir la province irlandaise ce vendredi soir en ouverture de la 3e journée. Six cas de coronavirus ont été détectés parmi l'effectif castrais.

Toulouse joue le jeu, le Racing en tire son épingle

Le tenant du titre, Toulouse, tentera d'aller chercher sur le terrain des Wasps les points abandonnés malgré lui après l'annulation de son match à Ernest-Wallon contre ces mêmes Anglais. "Maintenant il faut passer à autre chose et ne pas s'apitoyer sur notre sort", a relativisé le pilier international Cyril Baille. "On aborde les matches de Coupe d'Europe avec la même envie que les années précédentes".

Le Racing 92, club français le mieux loti de la scène continentale grâce à ses victoires bonifiées contre Northampton (45-14) et les Ospreys sur tapis vert (28-0), voudra poursuivre son sans-faute en déplacement chez la province basée à Swansea, au pays de Galles. Sa nouvelle recrue, le pilier sud-africain Trevor Nyakane, champion du monde avec les Springboks, est tout juste sorti de quarantaine mais il faudra attendre un peu pour le voir sous le maillot ciel et blanc. "A moins d'une surprise, c'est un peu tôt", a souri le manager Laurent Travers.

Le finaliste malheureux de la dernière édition, La Rochelle, vainqueur de Glasgow (20-13) lors de la 1re journée, cherchera à enchaîner contre Bath, surprenante lanterne rouge du championnat anglais, mais qui y a décroché son premier succès le week-end dernier, au bout de la 12e journée.

Le Stade français, qui avait très mal démarré chez les Irlandais du Connacht (36-9), aura peut-être lui davantage la tête au Top 14, dans lequel il est en difficulté, qu'à son déplacement à Bristol samedi.

L'UBB "à fond"

Le leader du Top 14, l'UBB, malgré le coup de gueule de Christophe Urios après la décision de l'EPCR, jouera tout de même le coup "à fond" dimanche, dans son stade Chaban-Delmas, face à la province galloise des Scarlets, mais pour d'autres, le coeur n'y est pas vraiment.

"Je ne sais pas si ça rime à quelque chose", a regretté le demi d'ouverture de Clermont Camille Lopez. "On entend tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune équité dans tout ça". Battus à domicile par les Irlandais de l'Ulster (29-23) lors de la 1re journée, les Auvergnats ne peuvent pas se permettre un nouveau faux pas au stade Michelin contre les Anglais de Sale, dont un joueur vient d'être arrêté pour des accusations de viol.

Quant à Montpellier, le MHR a annoncé mardi que trois nouveaux joueurs de son effectif étaient contaminés au Covid-19, à cinq jours du déplacement au Leinster.

Le programme des clubs français

Vendredi 14 janvier

Catres - Munster : 21h

Samedi 15 janvier

Wasps - Toulouse : 14h

Ospreys - Racing 92 : 16h15

La Rochelle - Bath : 18h30

Bristol - Stade Français : 21h

Dimanche 16 janvier