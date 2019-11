Le CA Brive a remporté, lundi soir, le Trophée du Meilleur Public de France lors de la 16ème Nuit du Rugby organisée à l'Olympia. Ce prix vient saluer la ferveur et l'affluence des supporters la saison passée en Pro D2, affluence qui se vérifie encore cette année en Top 14.

RUGBY - Le public du CA Brive est élu "meilleur public de France" en Top 14 et Pro D2

Brive-la-Gaillarde, France

Le CAB aura décroché au moins un titre cette saison ! Lors de la 16ème Nuit du Rugby, organisée lundi soir à l'Olympia à Paris, le trophée du meilleur public de France lui a été décerné.

Ce prix vient saluer l'engouement et l'affluence des supporters au Stadium. Et pour cause : la saison passée en Pro D2, le CAB a enregistré la meilleure fréquentation du championnat avec une moyenne de 8431 spectateurs. Affluence qui ne se dément pas cette année en Top 14 : depuis le début de la saison, les tribunes ont accueilli en moyenne 10 800 spectateurs par match.

Le club souligne que, pour une ville de 47 000 habitants, c'est la preuve d'un territoire passionné par son équipe et que le poids du "XIème homme" a beaucoup compté pour une remontée immédiate en Top 14.

Le président du CAB, Simon Gillham, se réjouit de cette distinction et félicite le public briviste : “nous vous remercions, les Corréziens, où que vous soyez pour votre soutien indéfectible au Stadium et partout en France. Cette récompense est la vôtre. Nous sommes fiers de vous. Merci, merci. ”