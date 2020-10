Rugby : le Racing 92 affronte Exeter en finale de la Champions Cup

Jamais le Racing 92 n'a semblé aussi près d'atteindre son but ultime : remporter la prestigieuse Champions Cup. Le club parisien a déjà tenté par deux fois mais a à chaque fois perdu en finale. En 2016 face aux Saracens et en 2018 face au Leinster. C'est sûrement de bon augure puisque le 26 septembre dernier, le Racing 92 a battu les Saracens en demi-finale (19-15), derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe.

Le verdict aura lieu ce samedi (17h45) à Bristol en Angleterre face à Exeter. Ironie de l'histoire, l'équipe de Bristol affrontait Toulon hier en finale de Challenge Cup à Aix-en-Provence. Les Anglais d'Exeter eux sont totalement novices à ce stade de la compétition européenne. L'équipe est la valeur montante du rugby professionnel outre-manche. Les Chiefs viennent de se qualifier pour leur cinquième finale de championnat consécutive. Ils ont remporté le titre en 2017 mais ils doivent encore faire leurs preuves en compétition européenne.

Compliqué de pressentir ce qui va se passer puisqu'il s'agit de la première fois que le Racing 92 et Exeter vont se rencontrer. Sur le papier le Racing 92 semble favori, les Parisiens ont une solide expérience en Champions Cup. Mais il faut se méfier de cette équipe anglaise à qui tout réussi ces dernières années. Notamment la façon qu'ils ont de se battre face à Toulouse en demi-finale (victoire 28-18). Les Anglais ont également brillamment remporté leur dernier match, demi-finale de Premiership (35-6) face à Bath. De plus, le match aura lieu à Bristol, quasiment à domicile pour Exeter, située à une heure et demie de route.

Le Racing 92 quant à lui a perdu son dernier match de Top 14 (24-30) face à Toulouse et ces derniers jours n'ont pas été de tout repos, notamment à cause du coronavirus. Après neuf cas positifs, staff inclus, et le report de son déplacement à La Rochelle, le club parisien s'était refermé sur lui-même : isolement à l'hôtel, centre d'entraînement fermé et conférence de presse virtuelle.