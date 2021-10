Rugby : le RC Orléans se fait plaisir face à Pontarlier et remporte sa cinquième victoire de suite

La passe de cinq pour le Racing Club Orléans. Le RCO s'est facilement imposé ce samedi après-midi face à Pontarlier, avec le bonus, 50 à 9, au stade Marcel Garcin d'Orléans pour la 6e journée de Fédérale 2, la cinquième division française. Les Orléanais ont marqué huit essais et se sont fait plaisir devant un public bouillant. Ils restent dans le Top 3 avant de se déplacer à Bourges dans deux semaines.

Le résumé du match

Les hommes de Jimmy Bellouet attaquent la rencontre de la meilleure des manière en inscrivant un essai grâce au 3/4 aile Ludwig Nasso à la 10e minute de jeu, pas transformé par Martin Junquet. Pontarlier ne baisse pas les bras pour autant et marque trois pénalités pour revenir à 12-9 à la 30e minute de jeu. Entre temps, Lemoine en avait profité pour inscrire un essai, transformé par le numéro 10 du RCO. Les Orléanais rentrent aux vestiaires avec 10 points d'avance, 19-9 grâce à un essai de Cretu, transformé une nouvelle fois par Junquet.

En deuxième période, le RCO déroule et plante pas moins de cinq essais, transformés 3 fois sur 5 par Martin Junquet. Nasso s'offre trois essais dans la rencontre, "ça doit faire trois ou quatre ans que je n'avais pas inscrit trois essais", sourit Ludwig Nasso en fin de match, fière de sa prestation. Les Orléanais terminent donc à 50-9 et reste dans le haut du classement avant un derby contre Bourges le week-end du 6-7 novembre. "On a marqué le territoire à la maison, on est très content de ces premiers matches et on va aborder le prochain bloc avec plein d'ambition", analyse Jimmy Bellouet. Le RCO compte donc cinq victoires en six rencontres et pointe dans le Top 3 dans sa poule 2.