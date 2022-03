Rugby : le RCGC bat Issoudun 27 à 17 au stade Léo Lagrange

"Je suis fier !", s'exclame Maxime Lascout, entraineur de l'équipe, mais aussi demi de mêlée. Ce dimanche, avec son équipe du Rugby Club Guéret Creuse, ils ont battu Issoudun, le premier du classement, avec une belle avance : 27 à 17, mais sans le point de bonus offensif.

"Je ne doutais pas que le groupe puisse faire de très belles choses et on a réussi à le faire, se réjouit-il. Je ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Je savais que si on jouait contre une grosse équipe, on était capable de leur tenir la dragée haute et on l'a fait aujourd'hui. C'est quand même les premières de la poule. Tout a été bien propre."

Toutes les conditions étaient réunies pour vraiment faire un gros match et le partager avec tout le monde, avec tout Guéret

Et c'est une victoire à la maison qui fait du bien à l'équipe, d'autant plus que les supporters étaient nombreux dans les gradins. "Je suis ravi. Il y avait beaucoup de public, il y avait toutes nos familles, il faisait très beau ... toutes les conditions étaient réunies pour vraiment faire un gros match et le partager avec tout le monde, avec tout Guéret", raconte l'entraîneur.

Maintenant, l'équipe ne joue pas pendant deux semaines. Elle jouera contre Auxerre le 27 mars, avec qui elle se battra pour la qualification en Fédérale 2.