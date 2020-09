Rugby : le RCO, plein d'ambition, attaque sa saison en Fédérale 2 face à Bourges

Le RC Orléans lance sa saison ce samedi en Fédérale 2 face à Bourges à domicile. Le club orléanais vise clairement une montée en Fédérale 1 cette saison, tout au moins figurer dans les six premiers de la poule. La Covid a un peu chamboulé la fin de préparation selon le staff.

Le RC Orléans attaque sa saison ce samedi face à Bourges en Fédérale 2, le quatrième échelon du rugby français. Jimmy Belouet, le coach de cette formation orélanaise, ne cachait pas les ambitions du RCO lors d'un Facebook live chez nos confrères de la République du Centre en juillet dernier : "L'objectif est d'accéder à la Fédérale 1, car elle appartient à l'histoire du club", estime-t-il.

"Il faut aussi y monter pour faire quelque chose", commente Jimmy Belouet, "l'idée est de retrouver ce niveau niveau-là à l'horizon 2023, avant la Coupe du Monde de rugby en France". C'est aussi un objectif personnel pour le coach.

Recrutement ciblé

Pour répondre à ces ambitions, le RCO a travaillé son recrutement cet été, notamment avec cette longue période d'arrêt du championnat avec la Covid-19. "Il fallait surtout renforcer le paquet d'avants", affirmait Jimmy Belouet. L'international espoir roumain Andrei Cretu est donc arrivé courant juillet.

Le club orléanais enregistre également l'arrivée de Naby Yatara, qui peut jouer aussi bien pilier que deuxième ligne.

Le RCO a aussi dû composer avec les départs et a recruté un talonneur et un 3/4 centre. Alexandre Grelet, arrivé de Nevers et Lutz Randall, joueur de Bourges l'an dernier, viennent donc garnir les rangs du club de rugby orléanais.

Le groupe compte donc environ 80 joueurs pour composer les deux équipes séniors cette saison.

Fin de préparation tronquée

La Covid est passé par là et un cas positif est venu perturber la fin de préparation du RCO. Le match amical contre Tours a donc été annulé, tout comme l'entraînement en commun avec Fleury sur la dizaine de jours où le club a tourné au ralenti. Seule une opposition interne a pu se faire pour préparer ce premier match de Fédérale 2.

Et puis cette saison, les règles changent en rugby. Près de six mois après leur dernier match, les rugbymen orléanais doivent donc s'adapter pour cette première rencontre. "Il y a un temps d'adaptation nécessaire", estime Marc Dubordeau, coach adjoint du RCO, interrogé par France Bleu Orléans.

Le calendrier de la saison du RCO

Rendez-vous ce samedi à 19h30 au stade des Montées à Orléans pour le premier match de Fédérale 2 face à Bourges.