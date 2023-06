Rugby - Le RCT officialise l'arrivée du briviste Enzo Hervé

C'est un historique du CAB qui s'en va officiellement. L'ouvreur Enzo Hervé quitte Brive après dix saisons passées en Corrèze. Il va rejoindre les Rouge et Noir de Toulon pour les deux prochaines saisons.

ⓘ Publicité

Le natif du Bugue en Dordogne a connu ses six premières saisons en Top 14 avec Brive. Auteur de 450 points en 96 matchs avec les Corréziens, il a participé à la remontée du club en Top 14 lors de la saison 2018/2019. Enzo Hervé a été surtout un buteur fiable, qui a enchaîné de nombreuses rencontres lors de la saison d'après Covid, devenant quasi indispensable. Malheureusement, la pépite corrézienne s'est essoufflée avec le temps, quittant Brive avec un peu d'amerturme.

"J'avais fait mon bout de chemin avec Brive"

Dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux, Enzo Hervé s'est dit "très heureux et très fier" de s'engager avec Toulon. Le joueur révèle que son choix a été assez simple. "J'avais besoin de relever un nouveau défi, et de me rafraichir la tête. Avec Brive, on a terminé sur une mauvaise note. L'histoire du club et ses ambitions m'ont donné envie de relever ce challenge".

L'ouvreur a donc activé sa clause de descente en Pro D2 pour voguer vers la rade. "J'avais fait mon bout de chemin avec Brive. Ca a été dur à se forger car pendant six ans, on a joué le maintien. J'avais besoin, pour ma carrière et pour moi, d'aller chercher à gagner un Brennus". L'ambition est là. Très bientôt, l'emblématique jeune ouvreur de Brive sera rejoint par son compère en troisième ligne Esteban Abadie.