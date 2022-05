Rugby : le SCA à une victoire du retour en PRO D2, mais le club albigeois la joue profil-bas

Un match capital pour le SCA ( le sport club Albi) ce dimanche. Cinq ans après avoir été relégué de Pro D2, Albi est tout prêt de retrouver le niveau professionnel. Après la victoire la semaine passée face à Massy 21 à 9, le SCA part même avec un peu d’avance (12 points ) en Essonne.

Contre l'Armada de Massy

Mais à 80 minutes du bonheur, après de nombreuses désillusions les années précédentes (Le SCA a disputé quatre demi-finales de Fédérale 1 et Nationale en cinq ans, depuis sa rétrogradation en 2017) les Albigeois ne fanfaronnent pas du tout. Massy a été le leader incontesté de la saison de Nationale, une "armada" dit le manager Mathieu Bonnello. Il a donc voulu une "semaine totalement normale" pour ces joueurs, pour qu’ils ressentent le moins de pression possible.

Le Tarnais pari sur le plaisir lui qui mesure l’enjeu de cette remontée. "En étant d’Albi, je connais le passé, l’histoire. Je sais tout ça, on me le répète assez souvent. Mais l’important, c’est d’arriver avec de la légèreté, de l’enthousiasme, de prendre ce plaisir qui t’amène à des choses inespérée. Il faut avoir la banane. Cette semaine, c’est un match de plus dans notre histoire." Le manager Mathieu Bonnello qui ne prononce jamais le mot de PRO D2, comme s’il ne voulait pas encore s’avouer une montée possible.

Le manager Mathieu Bonnello toujours prudent. © Radio France - SM

Après des années d'attente

Très déçus les années, les supporters albigeois ne se sont pas enflammés jusqu’ici. Mais les victoires contre Chambéry et Massy en match-aller ont fait croire à une montée possible. Et donc tous les supporters jaunes et noirs commencent à rêver. "On peut être qu’à fond. Ca fait quelques années que nous attendons ça. Et puis pour l’image du club, pour les finances, pour la ville remonter en Pro D2 changerait tout."

Coup d’envoi de ces demi-finales retour dimanche 29 mai (19h). Les deux clubs finalistes accéderont à la Pro D2. Une centaine de personnes ( avec deux bus ) sont attendue à Massy.