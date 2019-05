Rugby : le SO Chambéry dit adieu à son "municipal" en dominant Narbonne en quart de finale aller de Fédérale 1

Le SO Chambéry a magistralement réussi dimanche le dernier match de l'histoire du stade municipal, en dominant Narbonne 34-6 en quart de finale aller du challenge Yves du Manoir. Place désormais aux travaux pour un stade tout neuf à l'emplacement actuel en 2021.

Chambéry, France

Ce n'était pas un match de rugby comme un autre ce dimanche au stade municipal de Chambéry. Et pas seulement parce que le SOC s'est offert, en battant Narbonne 34-6 en quart de finale aller, une belle option sur les demi-finales de Fédérale 1.

C'était aussi le dernier match de l'histoire dans ce stade vétuste construit en 1959. Un dernier match avant travaux, puisque l'enceinte va être entièrement refaite d'ici 2021, afin de pouvoir répondre à l'objectif d'accession en ProD2.

L'adieu au "municipal"

Il y avait donc beaucoup d'émotion au coup de sifflet final pour les joueurs les plus anciens, qui ont vécu tant de choses au "municipal". "C'est une enceinte mythique" pour le capitaine Damien Vicente, qui termine sa neuvième saison, "un stade qui ne ressemble à aucun autre avec un public très proche des joueurs. C'est notre stade de la Savoie, on l'aime, mais on part sur de nouvelles bases, le club évolue".

L'adieu des joueurs au "municipal" © Radio France - Nicolas Peronnet

Une belle fête pour la der

En dominant largement Narbonne 34-6, s'offrant au passage le "point-terrain" avec trois essais à zéro, les chambériens ont quitté de la meilleure des manière leur stade bringuebalant. Ils ont désormais un pied en demi-finale, en espérant que le matelas soit suffisant lors du match retour dans l'Aude dans deux semaines.

Le très vétuste couloir d'accès à la tribune © Radio France - Nicolas Peronnet

"Ce n'est qu'une enceinte, que du béton, mais c'est aussi plus que ça" reconnaît l'ailier Thomas Gauci, qui boucle sa huitième saison. "Ce stade représente bien l'équipe de Chambéry, un stade avec des valeurs, un public très solidaire, très proche de nous. On voulait que ce soit une belle fête. Le résultat est au-delà de nos espérances".

Un stade tout neuf en 2021

En cas de qualification dans deux semaines à Narbonne, la demi-finale se jouera en un match sur terrain neutre, comme le veut le règlement.

Les deux prochaines saisons, le SOC jouera au stade Mager remis aux normes, avant d'intégrer un stade municipal tout neuf de 5.000 places en 2021 à l'emplacement actuel.