Rugby - Le Stade Dijonnais a son destin en main pour le maintien en Nationale 2

C'est l'heure du dénouement pour cette saison 2022/2023 en Nationale 2 de rugby. Pour le Stade Dijonnais, qui se déplace à Mâcon dimanche 16 avril (15h30), il y a un parfum de "pas le droit à l'erreur". En cas de victoire, les rugbymans dijonnais seront assurés de se maintenir. Si défaite il y a, ils devront compter sur un faux-pas de Graulhet (qui reçoit Aubenas) pour éviter la descente en Fédérale 1. Grâce à un sursaut et cette série de trois victoires consécutives (à domicile, contre La Seyne, Rumilly et le Stade Métropolitain), les joueurs du Stade Dijonnais se sont offert le luxe d'avoir leur destin en main.

Une finale pour ne pas descendre !

"C'est notre finale à nous, confirme le manager Thomas Kohler, au micro France Bleu Bourgogne. Mais c'est aussi une finale pour Mâcon, parce que malheureusement pour la Bourgogne, les équipes dijonnaises et mâconnaises sont au pied du mur". Sans compter la descente de Beaune, lanterne rouge, actée depuis longtemps déjà. Thomas Kohler s'attend donc à "une vraie bataille pour se maintenir".

Ne pas s'arrêter en si bon chemin

"Il y a un mois, on était derrière tous les autres. Les trois matchs d'avant, on savait que c'était juste un moyen de se donner une chance pour celui d'après, et on a réussi. On n'avait plus le choix, raconte le trois-quarts centre Lucas Liabot, au club depuis 2018. Il arrive un matin où tu regardes le classement, tu regardes les matchs qui restent, tu te dis "on n'a plus le droit à l'erreur".

Avant sa bonne série à domicile, le Stade Dijonnais pouvait presque paraître condamné à la relégation. Trois victoires plus tard, la tendance s'est inversée, et il serait dommage d'avoir remonté la pente pour rien. "Il y a eu beaucoup de satisfactions sur ces trois derniers matchs, beaucoup d'espérance aussi, dans le groupe, dans le club et chez nos supporters. Ce serait effectivement une immense déception si on ne passait pas ce dernier cap", reconnaît le manager, Thomas Kohler.

La discipline pour maître-mot

Prenez un affrontement entre deux équipes qui doivent gagner pour se maintenir. Ajoutez le suspense d'une dernière journée de championnat. Saupoudrez avec une pincée de derby, et la présence de supporters dijonnais à Mâcon. Le tout s'annonce épique, avec un final qui sera soit grandiose, soit tragique pour le Stade.

L'important, sur le terrain, sera de garder la tête froide. Le manager Thomas Kohler attend "de la détermination, de l'enthousiasme, du sang-froid", tout en gardant "l'état d'esprit" affiché lors des trois derniers matchs, en y ajoutant "ce petit supplément d'âme qui va faire la différence". Il insiste également sur l'importance de soigner les bases, à savoir "la conquête, la pression qu'on sera capables de mettre, le sang-froid pour être disciplinés et précis".

"On sait que ce sera important de rester sereins, confirme le trois-quarts centre Lucas Liabot. On sait que, mentalement, bien sûr, il faudra rester calmes, froids. C'est un match où il va y avoir un peu de tension, plus les minutes vont avancer, plus ça va devenir tendu pour une équipe ou une autre en fonction de l'évolution du score, la discipline sera importante".