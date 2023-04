Immense déception pour les rugbymans dijonnais. Après une saison difficile en Nationale 2 et une ultime défaite sur le score de 29 à 6, ce dimanche 16 avril à Mâcon, le Stade Dijonnais est relégué en Fédérale 1 - la cinquième division du rugby français. Les Mâconnais ont jeté toutes leurs forces dans ce derby du maintien. Si les Dijonnais ont ouvert le score, ils ont rapidement perdu leur avantage. Menés 14-6 à la mi-temps, les Rouge et Bleu n'ont pas réussi à se relever. C'est la deuxième relégation en deux ans, le Stade Dijonnais ayant été relégué de Nationale 1 à Nationale 2 en fin de saison dernière.

ⓘ Publicité

"Beaucoup de tristesse"

"C'est une très grande déception, il y a beaucoup de tristesse après ce match", décrit le manager du Stade Dijonnais, Thomas Kholer. Le résultat d'un parcours compliqué tout au long de la saison : "On jouait notre maintien, mais on s'est mis dans cette situation avec des passages à vide pendant toute la saison, décrypte l'entraîneur, amer. On a souvent perdu sur les derniers instants. Mis bout à bout, on s'est retrouvé avec le couteau sous la gorge, et Mâcon a été meilleur."

Il faut maintenant digérer et faire le bilan, analyse Thomas Kholer : "Il va falloir se poser les bonnes questions et essayer d'avancer. On aurait préféré rester en N2 pour essayer de relancer la machine, parce qu'on sait que le niveau pour remonter est exigeant". Les rugbymans de Mâcon, de leur côté, ont assuré leur maintien. La saison est décidément mauvaise pour les clubs de Côte d'Or, puisque c'est le CS Beaune qui est relégué avec Dijon.