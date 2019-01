Rugby, le Stade Montois botte Nevers

Mont-de-Marsan, France

Les montois toujours invaincus sur leur pelouse restent maitres de leur terrain. Ils s’imposent 34- 11 avec quatre essais et le bonus offensif.

Laousse-Azpiazu, buteur qui botte © Radio France - Valérie Mosnier

Un match plein, intense, une rencontre totale, maîtrisée de bout en bout. La copie des montois est impeccable et sans faute. Les gascons qui marquent dès le 8è minute par un essai de leur ailier julien Cabannes auteur d’un match en tous points remarquable. Cela, suite à un bijou de coup de pied à suivre de l’arrière Yohann Laousse- Azpiazu. Laousse qui par ailleurs fait un sans-faute. A la 26è minute, deuxième essai montois sur une judicieuse et très opportune interception de Nacani Wakaya. Le trois quart centre fidjien prend le sprint, irrattrapable il marque entre les perches. 14-3 pour Mont-de-Marsan. Le match est engagé, propre, ardent des deux côtés dans un froid glaçant de deux degrés seulement qui use les organismes. Et bien arbitré par l'écossais Grove White. Trois minutes après les citrons Laousse enquille une nouvelle pénalité avant qu’à la 46è le trois quart centre Jens Torfs, sur un slalom opportun et génial de son ailier Jamie-Jerry Taulagi, aille à dam. Nevers revient par un essai de Zac Guilford, le champion du monde All blacks 2011. Laousse en remet une en suivant entre les poteaux et Julien Cabannes à la 62è, sur une magnifique action au large relayée par les avants, marque le quatrième essai montois, celui du bonus. Mont-de- Marsan réalise un match gagant, avec brio, constance, solidarité. Impeccables en défense les guêpes ont tué dans l’œuf toute velléité niversoise, confinant les bourguignons dans leurs vingt-deux mètres durant les vingt dernières minutes.

Khribache..." j'ai un peu mal aux....adducteurs! " © Radio France - Valérie Mosnier

Au classement le Stade Montois gagne une place, désormais quatrième, à seulement quatre points du nouveau leader Bayonne. Les basques qui se sont imposés chez eux face à Montauban. Seul regret, le talonneur montois Mohamed Khribache sort sur une blessure aux adducteurs.

Prochain match des jaune et noir, vendredi prochain à Colomiers, actuel avant dernier.