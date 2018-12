Rugby, le Stade Montois convalescent l'emporte mais rate le bonus

Mont-de-Marsan, France

Ils prennent quatre points certes mais ratent le bonus offensif qu’ils maitrisaient pourtant jusqu’à la 75 è minute lorsqu’ils menaient 30-0 !!!

Stade Montois,hargne d'avants © Maxppp - Pascal Bats

Trois essais d’avants par Tastet, David et Latterrade. Le Stade Montois a certes retrouvé de la vertu dans les lancements de jeu au cours d’ un match où Carcassonne a vendu chèrement sa peau. Dans un froid glaçant et humide et devant une assistance bien moyenne le Stade Montois a retrouvé la qualité de son jeu d'avants. Le pack jaune et noir a en effet sans conteste dominé une partie qui aurait du amener un succès amplifié. L'avantage est pris dès la cinquième minute sur une pénalité de Laousse- Azpiazu. Puis vient à la neuvième un essai de Julien Tastet. Le capitaine et troisième ligne montois, qui n'avait plus joué depuis aout en raison d'une sérieuse blessure, est emporté par son groupe suite à un maul terrible. Et terriblement efficace. A la pause les gascons mènent 16-0. Les audois ne déméritent pas mais en touche comme en mêlée la domination landaise est nette. Deux essais à la 48è et 62è minute par David et Latterrade, les deux talloneurs alternant, font monter la température sur l'ardoise. 30-0!!!...Bonus offensif en poche. A la 75è alors que Mont-de- Marsan joue dans les cinq mètres languedociens une série de "pick and go" et de groupés pénétrants, le ballon est récupéré par Carcassonne. Traversée du champ, essai, fin du score bonifié. Trois minutes plus tard nouvel essai audois. Que dire? Que comprendre?... Que le Stade a fait un match sérieux, que le groupe a été exemplaire, que son pack a été sans défaut...mais qu'il a aussi laissé passé un point qui peut être préjudiciable au terme de l'exercice, quand on fera les comptes au printemps, hélas.

Becognee au bourre -pif, ardeur de défenseur © Maxppp - Pascal Bats

Le Stade Montois est 4è en attendant dimanche le match entre Oyonnax et Montauban.

Prochaine rencontre jeudi en direct sur France Bleu Gascogne, le Stade montois à 20h45 se déplace à Biarritz.