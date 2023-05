Rugby, le Stade Montois convoqué à la Ligue pour une haie d'honneur

La fidélité ne paie pas, l'esprit du jeu non plus. Soixantième minute du match face à Rouen vendredi dernier. On joue l'ultime journée ordinaire du championnat de Pro D 2. Les gascons caracolent largement en tête. Les techniciens montois font alors sortir Julien Cabannes. Vingt sept ans de fidélité au club, l'âme de cette équipe, un ailier pour l'Histoire montoise. Les joueurs s'interrompent et forment une haie d'honneur avec leurs entraineurs, montois et normands mêlés dans un identique hommage à celui qui a incarné le jeu à la montoise durant presque trois décennies. Julien Cabannes sous l'ovation de Boniface debout reçoit alors de ses deux petites filles un bouquet de fleurs, il salue le peuple, les deux équipes, et sort du terrain. Une atteinte à la sécurité prétend la Ligue qui convoque donc le manager au titre du club. Le tribunal des sans cœur fustige et interpelle le contrevenant à l'ordre. "J'assumerai quoi qu'il en soit," déclare Patrick Milhet. "C'est abusif , où sont passés l'esprit et valeurs du rugby?" ajoute le patron du SMR.

ⓘ Publicité