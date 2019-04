Rugby,le Stade Montois, dans la douleur et la hargne

Département Landes, France

Deux beaux essais montois par Wame Naituvi, l’ailier, et Romain Latterrade, le talonneur. Succés très précieux des montois à nouveau dans les six clubs virtuellement qualifiés pour les phases finales.

Laurent Millotte, l’arbitre rhodanien de la rencontre, a eu droit à une jolie salve d’honneur à la fin de la partie. Il est vrai que le directeur de jeu s’est distingué par son incompétence crasse. Les montois, eux, sortent apaisés d’un match qu’ils ont bien failli perdre. Cela par l’implication d’Angoulême, équipe solide, roublarde, réactive. Et par un cheptel de fautes, de positions notamment, non sanctionnées par l’homme au sifflet de travers. Christophe Laussucq, le manager montois était à l'issue de la rencontre très légitimement énervé par un arbitrage condamnable, incohérent et inconséquent.

El Kiki, perplexe mais libéré - SMR pro

Essai montois pourtant à la 10è minute sur une remarquable combinaison entre Rey et Paulino d’abord. Cadrage débordement de l’ailier fidjien, modèle du genre, ensuite. Superbe deuxième essai montois à la 63è par Latterrade suite à une inspiration de Matanavou et un double relais De Nardi, Naituvi encore. Secoués, menés même, 23-16, à l’heure de jeu, les landais ont trouvé les ressources pour renverser la tendance. Avec notamment cette action illustrative, par le pack montois, sur un exercice de défense monumental avec Tastet et Becognee, les 3è ligne, impeccables, et auteurs tous deux d’un grand match.

Prochain match, 28è journée, le Stade Montois, vendredi, se déplace à Massy, lanterne rouge, condamnée à la relégation en Fédérale Une