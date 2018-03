Mont-de-Marsan, France

Estimation comparative des forces en présence.

Le Stade Montois est le club qui depuis 2002 a disputé le plus de phases finales et a signé trois montées l’une en Top 16 et deux en Top 14 . Pourtant, depuis une décennie le Stade fait des miracles quant à a sa capacité à recruter et tenir un groupe compétitif. Les entraineurs, que ce soit le duo Dal Maso – Prosper en son temps ou Laussucq- Auradou désormais bataille conte les vents et marées contraires du rugby business. Avec l’une des plus petites masse salariale de Pro D 2 soient 2 millions et demi d’euros les montois réalisent des prouesses. Par comparaison Nevers tout juste monté de Fédérale Une dispose d’une masse salariale de 4 millions et demi d’euros. Les nivernais qui, la saison prochaine, se coucheront sur un matelas budgétaire de 12 millions. A comparer avec les 6 millions et demi actuels du Stade Montois. Lequel club jaune et noir, s’il montait en Top 14 à l’issue de la saison, ne pourrait compter, en tirant au plus avec les dotations diverses de la Ligue, les droits télé et le renfort des partenaires que sur un maxi maximum de 10 millions au mieux. On sait que pour espérer rivaliser en Top 14 il faut s’assoir sur une tirelire d’au moins 17 millions. Mont- de- Marsan réussit des saisons exemplaires parce que sa direction technique fait des miracles de recrutement malin et peu onéreux comme c’est le cas cette année encore avec Torfs, Talès ou Pearce. Mais l’équilibre est fragile. Et pour combien de temps encore ?