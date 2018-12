Rugby, le Stade Montois en rachat obligatoire

Mont-de-Marsan, France

Il reste une journée à disputer avant la trêve de Noël. Après Carcassonne les Montois sortiront à Biarritz pour leur dernier match de l’année calendaire.

Les montois qui viennent de prendre déculottée à Aurillac et qui se sont faits humilier à Bourg- en- Bresse 50-13 doivent se racheter et préserver leur invincibilité à domicile. Le Stade qui jouera sans son 2è ligne Masselino Paulino sanctionné pour trois cartons jaunes. Une rencontre qui va se disputer dans des conditions difficiles, 4 petits degrés et pluie.

SMR, la marche en avant obligatoire © Maxppp - Pascal Bats

Ben, voilà, y ‘ a plus qu’à…plus qu’à faire un match engagé, plein, orgueilleux dans Boniface. Un match de mecs avec investissement et courage. Les montois savent faire cela, aussi. Ce soir monsieur météo annonce autour de 4 degrés, pas de pluie mais on sait l’herbe gorgée. Un match d’hiver. Rude, c’est sûr. Les guêpes doivent revanche et rétablissement vertueux après deux raclées hors de leurs bases. Il faut retrouver l’ardeur de la rencontre gagnée à la pogne face à Brive. Carcassonne est 8è, hors qualifiables putatifs. Mais à cinq points seulement des gascons. Le stade montois, 4è, deux longueurs derrière Oyonnax, quatre derrière Bayonne. Les audois jaune et noir, en 7 voyages, se sont imposés une seule fois à Bourg- en- Bresse fin septembre. Ils viennent de prendre correction à Nevers et ont ensuite cédé sur leur terrain face à Oyonnax. Les montois privés de Paulino suspendus pour cartons jaunes répétitifs, sans Loustalot blessé, vont heureusement récupérer leur capitaine emblématique Julien Tastet. Le commandatore et 3è ligne capable de transcender la troupe. Pour rattraper le faux pas punissable de Bourg, le Stade Montois est condamné à rendre copie probante ce soir et à, ensuite, aller gagner dans une semaine à Biarritz

léo Coly, 19 ans, rookie et grand talent - Cyril Vidal SMR

Léo Coly, le benjamin de la troupe à 19 ans va signer sa première feuille de match chez les pros. Léo Coly fraichement sélectionné avec l’équipe de France réserve des moins de 20 ans pour jouer contre l’Italie le 6 janvier prochain.

Rencontre en direct sur France Bleu Gascogne à partir de 20h15