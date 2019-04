Rugby : le Stade Montois face à l'obligation de victoire

Département Landes, France

C’est le sprint final pour la qualification. Les Montois pour l’heure sont les derniers à posséder le ticket pour les phases finales. Les jaune et noir vont sortir deux fois et recevoir tout autant.

Et pour Christophe Laussucq, le manager montois, la victoire face à Angoulême est indispensable sauf à se mettre dans le rouge. Donc plus de calcul, plus de stratégie, il reste quatre obus à tirer. L’objectif idéal est simple : gagner à domicile contre Angoulême et Bourg-en-Bresse avec le bonus offensif. Aller gagner à Massy, déjà en Fédérale 1, la lanterne rouge, et ainsi se mettre à l’abri d’une ultime journée qui verra les Montois sortir le 3 mai à Vannes, pour l’instant 5è, deux lignes devant les guêpes. Car le Stade est menacé sur ses arrières directement par Béziers à un point, les héraultais qui reçoivent Aix, par Biarritz qui a remporté le derby basque à Bayonne, et Angoulême, à deux bouées.

Angoulême est équipe compliquée, chamailleuse, truqueuse et pénible au jeu. Les Montois vont devoir être disciplinés mais aussi actifs dès le coup d’envoi. A l’aller le 28 septembre les hommes de Laussucq et Auradou avaient connu leur première défaite de la saison, battus 20-16 mais avec un précieux bonus défensif. Les Gascons avaient eu la possibilité de s’imposer à la 79è minute mais avaient été empêchés suite à un en avant. Des fautes de mains qu’il ne faudra pas commettre ce dimanche et qui sont hélas souvent le péché véniel des Montois.