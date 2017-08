Rugby, le Stade Montois fait rendre gorge à Narbonne

2è journée de Pro D 2 ce vendredi soir. Et première à la maison pour le Stade Montois qui bat Narbonne 50 à 8 devant plus de 5000 spectateurs avec au menu 7 essais à un. Bonus offensif pour le Stade à l’issue d’une rencontre où tout n’a pas été parfait pour autant.

Mais la manière montoise a de quoi laisse espérer. Et le car narbonnais avait la carrosserie au niveau du bitume tant il est vrai que les audois sont rentrés chargés de cette soirée montoise. 50 à 8, un essai marqué mais sept dans la besace, les narbonnais avaient mine triste et regard perdu en quittant la cité aux trois rivières lieu de leur noyade collective. Pourtant ce sont les tangos qui marquent en premier. On joue depuis une minute, James, l’ouvreur montois rate son coup de pied qui est récupéré par Gear, l’ancien black donne à Fekitoa qui va à dam, douche froide sur les 32 degrés de Boniface. Mais les montois vont vite réagir. Malafosse enfonce la défense audoise et marque entre les poteaux. Passes à la montoise ensuite initiées par Julien Cabannes qui sert Azpiazu qui fait l’offrande à Brethous. Qui va à dam. Le même Julien Cabannes qui file ensuite aplatir entre les poteaux suite à une merveille d’attaque. 24-8 aux ctirons. Il fait beau dans Boni ! 55è, Juju Cabannes, encore lui, envoie Wakaya insalissable pour le quatrième essai montois. 62è, le pack des guêpes fait la cocotte, Narbonne est au martyre , la cocotte gasconne à garbure bonne fait fondre la gazinière narbonnaise. Essai de pénalité, 7 points de plus. 72è, Loustalot joue habile au pied, Laousse récupère et envoie Brethous pour son doublé. Le même Laousse Azpiazu qui marque après un remarquable trois contre un joué malin et technique par super Romain Cabannes, déterminant. Sept essais, du jeu offensif, c’est tout bon. Plus que vingt-huit matchs.

Marqueur vainqueur! © AFP

Problèmes, le carton rouge sur la capitaine Julien Tastet pour coup de genoux involontaire à jouer au sol. Il devait écoper de deux rencontres de suspension.Timoçi Matanavou, l’ailier fidjien a été remplacé au dernier moment touché à un mollet lors de l’échauffement.

Au classement Mont- de- Marsan est 5è et se déplacera à Grenoble vendredi prochain dans le cadre de la 3è journée. Les dacquois 11è qui ont fait exploit à Angoulême vainqueur 13-10 recevront Narbonne ce sera en direct sur France Bleu Gascogne jeudi soir.