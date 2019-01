Rugby, le Stade Montois pour bouffer de la colombe

Mont-de-Marsan, France

Avec intentions et ambitions. Mais aussi avec crainte, dans la mesure où les matchs à l’extérieur sont compliqués pour les gascons qui par ailleurs ont souvent été châtiés face à des équipes plus faibles.

Score à l'aller...à refaire s'iouplait! - Stade Montois pro

Petit rappel à usage des guêpes…mauvais match à Aix, défaite à Aurillac, branlée humiliante à Bourg- en- Bresse. Bourg qui était alors tout comme Colomiers ce soir avant dernier du classement. Alors méfiat ! Bien sur les hommes de Laussucq ont pris le poids de leurs inexplicables défaillances, bien sûr on doit valider l'engagement et l'envie d'en découdre ce soir dans Bendichou. Mais les montois sont prudents et savent qu'après avoir réalisé un sans-faute dans Boniface devant Nevers ils peuvent rechuter à Colomiers. D’autant que les haut- garonnais n’offrent pas le rugby panache des neversois. L’équipe à la colombe n’aime pas la paix sur la pré. Elle engage même toujours le combat à la limite de la régularité et de la triche notamment dans les joutes de devant. Et puis Colomiers est mené par Marc Dantin coach viré du Stade Montois pour manque d’efficience avant l’arrivée de Laussucq. Le bigourdan est rancunier, très. Et sa vision du jeu est souvent…restrictive, pour le moins, et c’est là un sacré euphémisme. Mont- de -Marsan doit jouer pour éviter de tomber dans le marigot peu ragoutant de Colomiers qui sait noyer le jeu, faire déjouer et provoquer les fautes. Christophe Laussucq, le manager montois après le gros match probant face à Nevers dit craindre la sortie à Colomiers. Quant à Christophe Loustalot, le demi de mêlée montois, il demande application et discipline

A noter que le pilier droit, Carlos Muzzio, touché aux cervicales sera absent tout comme le demi- de- mêlée Augustin Ormaechea et le 3è ligne, qui fait une sacrée saison, Nicolas Garrault, blessé à l’acromio claviculaire.



Enfin l’excellent 2è ligne Thibaud Rey, arrivé au Stade Montois en 2015 a re-signé pour deux saisons supplémentaires avec les jaune et noir, jusqu’à fin juin 2021.