Rugby, le Stade Montois pour labourer les terres basquaises

Mont-de-Marsan, France

Les gascons sont 5è, les basques 9è à 9 points. Dernière journée calendaire de l’année 2018 avant une trêve jusqu’au 11 janvier.

Tastet, Ormaechea face au Bo, déjà, 2016! © Maxppp - Pascal Bats

On rentre dans la phase retour qui va mener les troupes jusqu’au 3 mai date de la dernière journée ordinaire. Il y a du grain à prendre encore. Beaucoup même. L’évidence de ce championnat est le resserrement des équipes. Et la valse permanente, par vases communiquant, des impétrants aux toutes premières places. Ils sont huit au moins à espérer, du leader Bayonne à Vannes 11è à pouvoir postuler. Bayonne qui ne compte que deux points d’avance sur Nevers et cinq, soit une victoire bonifiée, sur le Stade Montois. Mont- de- Marsan qui serait extrêmement bien inspiré d’aller en claquer une ce jeudi soir dans Aguilera. Tant le besoin des montois de s’imposer à l’extérieur se fait sentir. Les guêpes qui n’ont plus connu de succès hors de Boniface depuis leur première et seule victoire à ce jour, c’était à Montauban le 7 septembre dernier! Alexandre Becognee, le jeune troisième ligne de vingt deux ans, sorti de la formation montoisen, fait de sérieuses apparitions régulières avec l’équipe première, " Il faut tirer" dit-il " les leçons de la fin de match médiocre face à Carcassonne. Et face au BO il est impératif d'engager gros tout de suite". Les montois récupèrent leur deuxième ligne, le puissant Paulino. Julien Tastet, le capitaine emblématique, le patron de la troupe, pour son premier match de l’anné,e après sa blessure, a rendu forte copie face à Carcassonne. Les jaune et noir savent ce qu’il leur reste à faire : se dépouiller en Labourd pour retracer le sillonBO versus SMR pas vraiment une histoire de folle amitié. BO…

BO, en avant et aupa! © Maxppp - Jean Daniel Chopin

Il y a histroires, grandes et petites, entre les deux clubs et leurs dirigeants, et rivalité sportive correcte ...mais virile!

Dauga, le Grand Ferré, Big Ben, à jamais montois © Maxppp - Keystone

Des rouge et blanc qui ne sont pas forcément les meilleurs amis des jaune et noir en effet. Il existe un contentieux depuis belle lurette entre les deux clubs. Il est vrai Biarritz, ville riche et bourgeoise, a souvent regardé avec un peu de hauteur, voire plus, les bouseux gascons de la préfecture des Landes. Au début de la décennie en cours le Stade Montois, alors en Top 16, subissait souvent les déclarations des dirigeants du club basque alors tout puissant par ses deux barons Serge Blanco et Marcel Martin, omnipotents à la Ligue et à la Fédération. Et puis il y a eu au début de la présidence de Benoit Dauga l’affaire des licences bloquées. Un épisode qui avait mis hors de lui le grand Ferré de Chalosse. Dauga intervenant avec la conviction de sa légitimité jusqu’au Comité Olympique national pour exiger réparation immédiate de la sanction. Laquelle était jugée indigne. Et totalement injuste. Le BO, pour sa part, ayant souvent été accusé de jouer avec les exercices comptables sans jamais être sanctionné. Les grands du rugby estimaient- et sans doute l’estiment-ils toujours comme leurs thuriféraires patentés du média télévisuel officiel- que les villes moyennes de l’ovale ne doivent à terme plus avoir leur place dans le rugby professionnel. Benoit Dauga était allé, sortant de sa tranquille réserve habituelle, jusqu’à bousculer Blanco pour lui faire entendre raison. La suite c’est une relation peu amène ente un club qui a du en rabattre et le Stade Montois quatre fois demi-finaliste d’affilé, structuré, dans les clous budgétairement, stable quant à sa gouvernance, à sa direction technique et à son effectif. Le BO connait une traversée de l’océan de la décennie un peu compliquée. Changements intempestifs d’entraineurs, projet à géométrie variable, fusion éruptive mais avortée avec Bayonne, valse des dirigeants. Tout le contraire du Stade Montois et ses prolétaires endiablés qui emmerdent les gros depuis vingt ans. Le BO, club historique, cinq fois champion de France, finaliste de la coupe d’Europe 2 010 , est aujourd’hui mené de main de fer par une nouvelle gouvernance ambitieuse, avec un staff technique de huit personnes, un effectif de quarante joueurs sous contrat. Le BO, cependant actuel 9è, hors qualif, à, 9 points des montois.