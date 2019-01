Rugby, le Stade Montois pour offrir du beau face à Aix.

Mont-de-Marsan, France

Mont-de- Marsan se doit de livrer match exmplaire

Aix est 11è, Mont- de -Marsan conserve jusqu'à aujourd'hui sa pelouse inviolée. Sur le papier les affaires sont claires. Le Stade doit confirmer sa suprématie à domicile et au-delà si possible prendre le bonus offensif qui contribuerait à rétablir un peu l’écart de points avec le haut du classement et rendre encore possible l’ambition d ‘une demi-finale. Mais le mal qui ronge le groupe est réel. Et inexplicable. Et inexpliqué. Une migraine pour Kiki Lausscuq le manager et ses ouailles de l'encadrement. Comment en effet cette équipe qui envoie du lourd dans Boniface, qui a vertus et qualités indiscutables, n’arrive-t-elle pas à s’imposer hors de ses bases ? Les copies rendues à Aix, Aurillac, Bourg- en- Bresse et Colomiers interrogent sur l’absence de réactivité des guêpes à l’extérieur. Pour autant l’heure n’est pas à la philosophie psychanalytique transcendentale. Il y a juste ce vendredi soir à faire preuve d’exemplarité et d’efficacité. Et avec tout le respect que l’on doit aux provençaux, Aix n’est pas foudre de guerre. Les hommes du manager Jamie Cudmore, dans le ventre mou, n’ont d’autre objectif que de préserver leur place en Pro D 2. Avec une troupe qui, c'est à souligner, compte trois anciens dacquois, le 3è ligne Cédric Béal, le vauclusien, ancien également du stade montois. Avec aussi le demi de mêlée Adrien Bau. Avec encore l’arrière Pierre Justes, 80 matchs en Pro D 2. A noter côté gascon que le pilier droit Carlos Muzzio touché aux cervicales sera absent tout comme le demi de mêlée Augustin Ormaechea ainsi que le 3è ligne centre anglais Laurence Pearce blessé à un pectoral et à l’épaule

Steyer, un monument s'en va - SMR pro

Et ce match ne sera pas anodin pour un membre de l'équipe technique. Un cadre qui a beaucoup donné au Stade Montois. Raphaël Steyer quitte le club. Entraineur adjoint en charge de la vidéo, des statistiques et de la préparation physique Steyer s’en va après dix ans de bons et très loyaux service. Il a remarquablement contribué à la modernisation des méthodes d’entrainement et de suivi des joueurs. Arrivé au club avec Marc Dal Maso en provenance de Limoges il part, missionné par la fédération française, en vue de structurer le rugby en Nouvelle Calédonie.

Enfin la finale de Pro D 2 se jouera soit à Lyon soit à Clermont- Ferrand