Rugby, le Stade Montois prépare Oyo

Beaucoup de blessés et aussi une inconstance qui devient préoccupante. Photographie de groupe ce mercredi à l’entrainement.

Mercredi matin. Quatre degrés sur la Plaine des jeux. Il pleut averses. De la neige fondue, le ciel est bas, les corbeaux sont seuls spectateurs des montois dans la fange de la Hiroire. Entrainement serré dans la bouillaque. L’ambiance n’est pas à la rigolade. Le revers aixois reste en travers. Kiki Laussucq, manager en rogne, remet ses troupes en ordre. Répétition de gestes acquis. Théorèmes pourtant trop défaillants ces derniers temps. « On avait conscience d’être sur une mauvaise pente » lâche David Auradou, le coach des avants.

David Auradou. Inquiet?...un peu ! © Maxppp - Nicolas Lelièvre

Le ballon glisse, les joueurs avec. Au centre de vie les blessés sortent de la table du kiné. » On n’a pas fait le boulot c'est sûr, pourtant ceux qui prétendent que l’on fout rien devraient venir aux entrainements", confie doucement à son habitude le demi- de- mêlée Christophe Loustalot. Ça pèle dehors. Le vent est encore fort. Thibaud Rey, 2è ligne, et Christophe David, le tallon, parlent tactique. « C’est pas possible » remâche Walter Desmaison, pilar solide, « on ne fait pas ce qu’il faut ». Le Stade Montois envoie ses gammes dans la pataugeoire. C’est irrationnel, les mecs se donnent et bossent, la valeur du groupe est incontestable… ». Un truc coince » souligne Auradou, « c’est dans les têtes » abandonne Carlos Muzzio, bulldozer argentie et pilier droit massif. Va falloir pourtant les vider les têtes…dans une semaine c’est Oyonnax. Troisième. Qui voudra croquer du gascon.

Les montois qui vont s'entraîner ce vendredi, puis dimanche, lundi et mercredi avant que de gagner l'Ain et le chaudron du Stade Charles- Mathon