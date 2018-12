Rugby, le Stade Montois s'incline à Biarritz mais se bonifie

Mont-de-Marsan, France

Les gascons 5è, les basques 9è à 9 points avant le sifflet. Dernière journée calendaire de l’année 2018 avant une trêve jusqu’au 11 janvier.

Le Stade Montois s’incline une nouvelle fois à l’extérieur 27-22 rapportant toutefois son premier bonus défensif de la saison. Des montois sanctionnés par deux cartons jaunes et qui ont donc joué vingt minutes à quatorze. Un match âpre, tendu avec un gros engagement de la part des landais qui ont pris le score durant une demi-heure. Les biarrots l’emportent mais sans marquer d’essais tandis que Mont-de-Marsan va deux fois à dam par Taulagi et David. Un arbitrage bien médiocre une fois encore a sans doute au moins partiellement dénaturé le sens de cette rencontre. Les montois ont pris l'avantage dès la 6è minute par leur buteur et arrière Laousse-Azpiazu impérial au pied. Tout comme d'ailleurs son alter ego biarrot Maxime Lucu auteur lui de tous les points de son équipe. Mont-de-Marsan s'est rassuré en retrouvant de la valeur, du mouvement et de l'engagement aplliqué hors de Boniface mais hélas avec deux cartons jaunes dont un imaginaire le Stade n'est pas parvenu à emballer la partie. Un essai à la 32è minute par Taulagi sur une action complète brillante. Un de David à la 79è sur un travail collectif du pack rassurent les jaune et noir sur leur capacité à exister. Et à croire encore en leurs chances de terminer dans le groupe de tête.

Ormaechea, le Stade Montois dans le sens de la marche © Maxppp - Pascal Bats

Prochain match, après la trêve des confiseurs, le 11 janvier à domicile face à Nevers.