Rugby : le Stade Montois s'incline à Oyonnax (23-21) sans démériter

À l'issue d'un match pourtant bien mené par le Stade Montois Rugby, les joueurs d'Oyonnax se sont montrés plus efficaces et l'ont emporté 23 à 21, chez eux à Charles-Mathon ce dimanche 8 décembre pour la 13e journée de ProD2.

Oyonnax, France

Le Stade Montois a essuyé une défaite à l'extérieur amère et frustrante ce dimanche contre Oyonnax. Le score, 23 à 21, semble illustrer la déception des Montois à l'issue d'une rencontre qu'ils dominaient physiquement en première période. Mais les erreurs accumulées et les nombreux ratés au pied auront coûté la victoire à des jaunes et noirs pour qui tous les espoirs étaient pourtant permis après une série de belles réussites sur leurs derniers matchs de ProD2.

Pénalités à la pelle

La première période de la rencontre a été poussive, marquée par de très nombreuses pénalités, tout d'abord du côté des Oyomen, ce qui a permis au Stade Montois de s'imposer et d'ouvrir le score à la 8e minute sur une pénalité grâce à Yoann Laousse Azpiazu. Les jaunes et noirs ont ensuite commencé à creuser l'écart 11 à 6 au bout d'une demie heure de jeu, avant qu'Oyonnax ne revienne au score (12 à 11) grâce à un drop de Yohan Le Bourhis juste avant la pause.

Seuls deux essais ont été marqués pendant le match, le premier par le Montois Christophe David à la 19e minute. Le second par Quentin MacDonald côté Oyonnaxois, à la 65e minute du match, après la sortie sur carton jaune du Montois Léandro Cedaro. Le reste des points est dû à des pénalités, très nombreuses dans un camp comme dans l'autre.

Des Montois présents et pertinents, mais pas suffisamment soigneux

Les Oyomen ont affirmé leur domination en deuxième période malgré les efforts du Stade Montois. Les jaunes et noirs auront pourtant été supérieurs en mêlée, dominateurs sur les ballons portés et ont montré un jeu de bon niveau. Mais les fautes ont été trop nombreuses en deuxième mi-temps pour l'emporter face à Oyonnax. Les Montois ont raté beaucoup de points au pied, et n'ont pas réussi à avoir des possessions suffisantes dans le camp adverse pour faire la différence.

Oyonnax l'emporte finalement sans briller sur les jaunes et noirs. Les Montois sont tout de même parvenus à faire trembler la défense adverse, et à rapporter un point de bonus défensif de ce match décevant.