Rugby : le Stade Nantais promu en Fédérale 2 un an après sa relégation administrative

Un an après sa descente administrative en Fédérale 3, le Stade Nantais remonte en Fédérale 2.

Le Stade Nantais entame sa remontée. Un an après sa relégation administrative de la Fédérale 1 à la Fédérale 3, le club de rugby nantais a obtenu son accession en Fédérale 2, ce jeudi 3 juin. Cette montée, le Stade Nantais l'a obtenue sur décision spéciale de la fédération française de rugby (FFR).

Cette saison, à cause de la crise sanitaire, le Stade Nantais a joué seulement six matchs - pour six victoires - en Fédérale 3. Dans un courrier daté du 3 juin, la FFR écrit : "La commission des épreuves fédérales a contacté, dans l'ordre, les clubs du classement national de troisième division." Dans l'objectif de proposer aux clubs de rejoindre la division supérieure. C'est donc le cas des Nantais qui entament leur ascension vers le monde professionnel. "Le rugby dans la région peut avoir à terme une équipe professionnelle, estime Bernard Laporte, président de la fédération française de rugby. Il faudra du temps, tout le monde en est conscient, mais il y a un réservoir."