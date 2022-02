Rugby : le Stade niçois s'enlise à Bourgoin-Jallieu

Il ne fallait pas se louper sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat de Nationale de rugby. Mais après trois victoires de suite et un début d'année 2022 parfait, les joueurs du Stade niçois ont trébuché sur le pelouse de Pierre-Rajon. Défaite 18-13 des hommes de David Bolgashvili, qui ont couru tout le match après le score et qui réalisent une très mauvaise opération en vue des playoffs.

Nervosité et réaction trop tardive

Après un premier essai berjallien à la 23e (10-0), les Niçois réduisent le score au pied (10-3) mais se font à nouveau surprendre juste avant la mi-temps en encaissant un deuxième essai (non transformé) des Isérois (15-3). Un score à l'envers et de la nervosité (carton jaune pour Thibaud Rey après une générale au quart d'heure de jeu), les Azuréens laissent échapper de précieux points. Et ce n'est pas l'essai de Nicolas Lemaire en fin de match (15-10) qui change la donne. Les Isérois rejoutent trois points au pied et s'offrent le droit de croire au maintien avec cette cinquième victoire de la saison (18-13). Pour les Niçois, réaction obligatoire face à Tarbes dimanche prochain aux Arboras.