Rugby : le Stade niçois s'incline sur le gong à Dijon

L'occasion était belle pour le Stade niçois de faire le plein de confiance et de points à une semaine de la réception du leader Massy aux Arboras. Vainqueurs 50-6 contre Tarbes le week-end dernier, les Azuréens pouvaient confirmer leur bonne forme sur la pelouse de Dijon, bon dernier au classement. Un essai encaissé à la dernière minute vient finalement mettre un coup de massue aux joueurs de David Bolgashvili, qui s'inclinent 30 à 27 en Bourgogne.

Un point de bonus défensif bien maigre

Loic Le Gal avait pourtant marqué l'essai de la gagne, pensait-on, à quelques secondes du terme du temps règlementaire pour donner l'avantage aux Niçois (23-27). Mais les Azuréens ont très mal négociés la dernière phase de jeu et les Dijonnais en ont profité pour inscrire le troisième essai de leur après-midi et remporter une victoire très précieuse en vue du maintien. Les Bourguignons ne sont plus derniers alors que les Niçois, auteurs eux aussi de trois essais, repartent avec le bonus défensif. Un moindre mal qui permet de garder six points d'avance sur Dax 7e.