Rugby : battu en barrage le Stade niçois ne montera pas en Pro D2

C'était à quitte ou double ce dimanche pour le Stade niçois. Et malheureusement les Azuréens ont mis un terme à leur saison en s'inclinant dans la Drôme face à Valence-Romans, qui se qualifie pour les demi-finales d'accession à la Pro D2. Mené tout le match, le Stade niçois n'a jamais fait le poids face aux Drômois.

Battu pour la 3e fois cette saison par les Drômois

Deux essais encaissés en première période laissaient les Niçois à huit points des locaux à la pause (14-6). Un troisième essai creusait vite l'écart (19-6 / 44e) et éteignait les espoirs de retour des visiteurs. Malgré un essai en force à l'heure de jeu pour sauver l'honneur, les Azuréens n'ont jamais réussi à revenir et s'inclinent finalement 35-20 après une fin de match animée.

Battu à l'aller (20-13) et au retour (30-15) par Valence-Romans en phase régulière, le Stade niçois s'incline donc une troisième fois cette saison face à Valence-Romans et ne disputera pas les demi-finale d'accession à la Pro D2. Une grosse déception pour les Rouge et Noir alors que la montée à l'étage du dessus était l'objectif affiché des dirigeants.