Rugby : le Stade niçois s'offre Blagnac pour démarrer 2022

Premier match de l'année pour le Stade niçois et première victoire. Les Azuréens s'imposent 15-11 face à Blagnac et se replacent au classement en vue des phases finales. Une entrée réussie d'un menu très copieux jusqu'à fin janvier.

Le début de match se résume à un duel au pied. 3-3 au quart de jeu après une pénalité réussie de chaque côté. Malgré une grosse domination territoriale, les hommes de David Bolgashvili ne parviennent pas à transcrire cette domination au tableau d'affichage, jusqu'à ce premier essai magnifique du demi de mêlée Stellio Bessaguet (8-3 / 31e).

Blagnac menaçant jusqu'au bout

Le seconde période démarre parfaitement pour les Niçois avec un bel essai en solo d'Hugo Verdu qui s'en va aplatir entre les poteaux avant de transformer son propre essai (15-3 / 47e). Problème, Blagnac profite d'un relâchement des Azuréens pour recoller au score sur un bel essai le long de la ligne de touche côté gauche (15-8 / 51e). Une pénalité des visiteurs maintien la menace à un quart d'heure de la fin (15-11 / 66e). Malgré une supériorité dans le jeu, les Niçois ne parviennent pas à se mettre à l'abri. Une dernière poussée des visiteurs fait passer un frisson sur la nuque des supporters niçois.

Un mois de janvier copieux !

Grâce à cette victoire laborieuse, le Stade niçois double son adversaire du jour et se repositionne en vue des phases finales pour la montée en Pro D2. La fin de ce mois de janvier offre d'ailleurs un menu très copieux aux Rouge et Noir. Le Stade niçois se déplace d'abord à Albi le week-end prochain, 3e du classement. Et retrouvera le stade des Arboras le 30 janvier face à Soyaux-Angoulême, actuel deuxième. Bon appétit bien sûr !