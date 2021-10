Rugby : le Stade niçois enchaîne face à Dijon en Nationale

Devant un gros millier de spectateurs au stade des Arboras le Stade niçois remporte sa troisième victoire à la maison et son troisième succès de suite dans ce championnat de Nationale. Une victoire difficile (38 - 23) acquise grâce à trois essais niçois face à des Dijonnais accrocheurs jusqu'au bout.

Dijon colle aux basques des Niçois

Les Niçois ne pouvaient pas mieux entamer la rencontre. Dès la 3e minute le maul rouge et noir avance dans l'en-but dijonnais et Shatirishvili aplatit le ballon (5-0). Le demi de mêlée Ormaechea transforme et rajoute ensuite trois points au pied (10-0 / 16e). Dijon recolle ensuite sur un essai en solitaire de Lebian (10-8 / 27e). Mais les locaux reprennent immédiatement leur distance avec un essai en bout de ligne de l'ailier Zambelli (15-8 / 31e). Un exploit du demi de mêlée dijonnais Dufau permet aux Bourguignons d'égaliser (15-15 / 38e) avant qu'Ormaechea ne redonne l'avantage aux Azuréens sur une ultime pénalité avant la pause (18-15 à la mi-temps).

La seconde période est plus accrochée et Dijon égalise d'abord aux pieds (18-18 / 55e) avant que le pilier Alkhazashvili ne remette les Niçois devant au tableau d'affichage sur un essai en force (25-18 / 60e). Jones passe ensuite une pénalité pour donner une avance plus confortable (28-18 / 65e). Mais les Bourguignons ne s'avouent pas vaincus et réagissent très vite sur un nouvel essai non transformé (28-23 / 68e). Un dernier essai de Koroi dans les arrêts de jeu permet enfin d'enfoncer le clou (38 - 23) !

Nice revient dans le Top 6

Après un début de championnat difficile (3 défaites en 4 matchs) les hommes de David Bolgashvili recollent au classement avec cette troisième victoire de suite et réintègrent provisoirement le Top 6 en attendant la suite de cette 7e journée. Ils se déplacent à Massy dans deux semaines pour la prochaine rencontre de Nationale.