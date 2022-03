Rugby : le Stade niçois fait tomber le leader Massy au bout du suspense !

Un dernier essai après la sirène offre une victoire inespérée au Stade niçois face au leader Massy, qui a fait la course en tête tout le match. Les Azuréens s'imposent 27-26 et signent un succès de prestige pour conforter leur place dans le Top 6.

Ouf ! Comme le soulagement après cette victoire sur le gong alors que les Niçois restaient sur une défaite embarrassante sur la pelouse de la lanterne rouge. Ouf comme le scénario de ce match très mal engagé et qui a fini par tourner dans le bon sens pour des Azuréens récompensés de leur abnégation. Très vite menés, rapidement lâchés, les Rouge et Noir ont couru après le score tout le match. Menés 19-6 à la pause après trois essais encaissés, les Azuréens pouvaient craindre une raclée face au leader du championnat de Nationale, à la hauteur de son statut pendant plus d'une heure. Mais qui a donc fini par craquer !

Trois essais dans les 20 dernières minutes

Trois essais dans les 20 dernières minutes permettent au Stade niçois de grignoter le retard et de doubler après la sirène les Franciliens sur ce dernier essai collectif. Quatre points de plus au classement qui permettent aux Azuréens (6e) de maintenir leur avance de six points sur Dax, 7e, vainqueur de son côté de Tarbes. Il reste six matchs dans cette phase régulière pour aller chercher les phases finales ! Prochain match face à Aubenas dans une semaine à nouveau au stade des Arboras.