Rugby : le Stade niçois lance sa saison face à Albi !

Après deux défaites pour entamer sa saison de Nationale, le Stade niçois remporte enfin son premier succès. Les rugbymen niçois s'imposent ce dimanche 21-7 face à Albi, pourtant vainqueur de ses deux premiers matchs. La saison rouge et noire est lancée !

Il n'y avait pas encore d'inquiétude après cette entame ratée, mais il y a forcément du soulagement après ce premier succès. Le Stade niçois s'impose 21-7 ce dimanche face à Albi et lance enfin sa saison après deux premières défaites frustrantes dans ce championnat de Nationale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Deux essais en seconde période

Les rugbymen niçois ont été solides face à ce concurrent direct pour la montée en Pro D2. Devant à la pause grâce aux coups de pied de Fritz et Lavernhe (9-7), les joueurs de David Bolgashvili inscrivaient ensuite deux essais par Slowik et Sakiusa pour s'envoler au score (21-7). Avec cette victoire, le Stade niçois recolle au classement (10e à deux points du podium) et devra confirmer dans quinze jours sur la pelouse de Soyaux-Angoulême, avant-dernier avec trois défaites.