Rugby : le Stade niçois s'empare de la tête du championnat de Nationale

Large vainqueur ce dimanche sur la pelouse de Chambéry (37-19), le Stade niçois empoche le bonus offensif et profite du faux-pas du leader Bourg-en-Bresse pour s'emparer de la tête du championnat. La vie en rose pour les rouges et noirs.

Coup double ce dimanche pour le Stade niçois. Pendant que le leader Bourg-en-Bresse s'inclinait à Albi (17-16), les Azuréens s'imposaient largement à Chambéry (37-19). Une victoire bonifiée qui permet aux joueurs de David Bolgashvili de prendre la tête du championnat de Nationale après neuf journées. Tout sauf anecdotique.

Cinq essais pour le Stade niçois

Rapidement mené 6-0 après deux pénalités passées par les Savoyards (4e), les Niçois se réveillaient et marquaient le premier essai dans la foulée sur un groupée pénétrant (6-5 / 7e). Ils prenaient finalement l'avantage juste avant la pause avec un 2e essai signé Slowik (38e) et rentraient au vestiaire avec cette avance de trois points (15-12). En seconde période les Azuréens prenaient le large grâce à trois nouveaux essais de Martin, Lespinasse et Slowik, encore lui, pour offrir un succès large et un point de bonus offensif précieux.

Pas de match le week-end prochain

Le Stade niçois est ce dimanche en tête du championnat avec 34 points, deux longueurs d'avance sur les Bressans. Chambéry reste avant-dernier de la poule. Prochain match le dimanche 14 février au stade des Arboras face à Massy, 9e du championnat.