Rugby : le Stade rochelais confirme l'arrivée de Ronan O'Gara et le retour de Brock James

Quatre jours après la défaite face à Toulouse en demi-finale du top 14, le stade rochelais a dévoilé mercredi matin son staff et son effectif pour la saison prochaine. Arrivée confirmée pour Ronan O'Gara au poste d'entraîneur, et retour confirmé du joueur Brock James.

La Rochelle, France

"On ferme vraiment la page Patrice Collazo, et on ouvre la page Jono Gibbes." Le directeur général du Stade rochelais Pierre Venayre confirme un changement de cycle pour son club, quatre jours après la défaite des jaune et noir en demi-finale du top 14.

Le Stade rochelais a dévoilé mercredi matin son staff et son effectif pour la saison prochaine. Le manager Jono Gibbes, arrivé en cours de saison dernière est confirmé à son poste : "c'est vraiment la personne idoine pour être le patron du sportif, assure Pierre Venayre. Il a une vision, il aime travailler en équipe, faire grandir les hommes, il place le club au-dessus de tout".

Un tandem Gibbes-O'Gara pour diriger l'équipe

Jono Gibbes a pu choisir les nouvelles têtes chargées de l'épauler. Arrivée confirmée de l'Irlandais Ronan O'Gara, en provenance des Crusaders de Nouvelle-Zélande, après un passage au Stade français. "On voulait quelqu'un qui fasse encore progresser le club, précise le directeur général Pierre Venayre. Grosse expérience, talent, Ronan est vraiment un entraîneur brillant. Il était très convoité et on est fier d'avoir réussi à le faire venir."

Ronan O'Gara formera un véritable tandem avec son manager néo-zélandais Jono Gibbes. Il est nommé entraîneur, soit des fonctions supérieures à celui qu'il remplace, Xavier Garbajosa, en partance pour Montpellier, et qui à La Rochelle s'occupait essentiellement des lignes arrières.

Jono Gibbes va pouvoir respirer quelques semaines : il est en vacances, les premières depuis 18 mois pour l'ancien entraîneur de l'Ulster, passé par la Nouvelle-Zélande © Radio France - Julien Fleury

Un staff étoffé

Autre changement important dans le staff : le départ pour Bordeaux de Michele Collosio l'homme qui a professionnalisé la préparation physique à La Rochelle. Il est remplacé par le Français Philippe Gardent, en provenance de Clermont, après avoir été l'un des très rares Français à faire carrière dans le football américain aux Etats-Unis.

Deux nouveaux postes sont créés dans le staff : le Néo-Zélandais Johnny Claxton arrive de Grenoble pour devenir responsable de la performance. Et puis un ancien joueur rochelais fait son retour au club, comme responsable du développement : l'ancien capitaine Robert Mohr sera d'abord chargé de détecter les talents au sein des joueurs rochelais.

Limiter le recrutement pour faire jouer les jeunes

Car le pari du Stade rochelais, c'est de limiter le recrutement. Seules trois arrivées ont été annoncées mercredi matin, pour huit départs. Retour confirmé pour Brock James. Libéré par Bordeaux, l'ouvreur australien de 37 ans apportera son expérience pour une saison. Le club a également recruté le pilier gauche Reda Wardi, 23 ans, et Facundo Bosch, talonneur argentin de 27 ans. Tous deux ont signé pour trois ans.

Avec 36 joueurs pro la saison prochaine, l'idée est de laisser plus de temps de jeu aux jeunes issus de la formation rochelaise. "Ne pas se lancer dans la course au recrutement de stars était un choix, rappelle Pierre Venayre. Notre grande ambition n'est pas d'être champions de France demain. C'est d'être un jour champions, en respectant nos valeurs et notre identité. Et en faisant de la place pour la formation."

Mais le Stade rochelais ne s'interdira pas d'autres recrutements, et notamment des "jokers", pour compenser éventuellement la sélection de joueurs maritimes pour la coupe du monde de cet automne.

Le Stade rochelais a annoncé mercredi matin son staff pour la saison prochaine. Arrivées de Ronan O'Gara, Johnny Claxton, Philippe Gardent et Robert Mohr © Radio France - Julien Fleury

Retour à l'entraînement le 9 juillet

Des joueurs qui sont désormais en vacances. Retour à l'entraînement le 9 juillet. Ce sera l'occasion pour le club d'en dire plus sur son projet stratégique et son plan d'investissement, en présence des élus locaux.

D'importants travaux sont déjà en cours. La pelouse du stade Marcel-Deflandre va devenir hybride, et doit être livrée le 15 août. Une pelouse hybride et un terrain synthétique seront également aménagés au centre d'entraînement des jaune et noir. Budget total : 3 millions d'euros.

Enfin, quelques dates à entrer dans l'agenda des supporters. Les joueurs rochelais seront en stage de préparation du 22 au 26 juillet (destination tenue secrète). Deux matches amicaux sont au programme : à Limoges le 9 août face à Clermont, puis à La Rochelle le 15 août contre Agen.