Rugby Champion's Cup : on connaît la poule du Stade Rochelais

Le tirage au sort des poules de la saison 2019-2020 de la Champion's Cup vient d'être effectué à Lausanne en Suisse. Le Stade Rochelais connaît maintenant ses adversaires. Sale, Exeter et Glasgow. Premiers matches de la grande coupe d'Europe au mois de novembre, le week end du 16 et du 17 novembre.

La Rochelle, France

Le Stade Rochelais jouera cet automne la "grande" coupe d'Europe, la fameuse Champion's Cup. Depuis sa création en 1898, c'est seulement sa deuxième campagne européenne à ce niveau. Une qualification doublement acquise grâce à sa cinquième place en Top 14, mais aussi après un très beau parcours en Challenge Cup, finaliste face à Clermont.

Les Rochelais vont recroiser la route de Sale

Deux ans après avoir participé pour la première fois la Champion's Cup, le Stade Rochelais retrouve donc les meilleures équipes européennes. 20 équipes sont engagées cette saison. Sept anglaises, six françaises, six irlandaises, une écossaise, une galloise et une italienne. On connaît maintenant la composition de la poule des maritimes. Les Rochelais vont recroiser la route de Sale cette saison, une équipe battue en 1/2 finale de la Challenge Cup il y a quelques semaines. Autres adversaires, Exeter Chiefs et les Glasgow Warriors.

La finale de Champion's Cup se jouera en France, au stade Vélodrome de Marseille le samedi 23 mai. La finale de la Challenge Cup se jouera la veille le vendredi 22 mai.

Enfin, le tirage de la Challenge Cup place dans la même poule Toulon et Bayonne, dans la poule 2, et Agen et l'Union Bordeaux-Bègles sont dans la poule 3, enfin et le Stade Français et Brive sont dans la poule 4.