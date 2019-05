Rugby : Le Stade Rochelais échoue face à Lyon (29-19)

La Rochelle, France

La 25e et avant dernière journée de Top 14 se poursuit ce dimanche. Samedi soir, les joueurs du Stade Rochelais se sont inclinés sur le pelouse du LOU (29-19). Une rencontre avec beaucoup d'enjeux pour les deux équipes.

Cette victoire à domicile assure aux Lyonnais la qualification et ils pourront probablement jouer par ailleurs un barrage chez eux. Pour La Rochelle rien est moins sûr. Les jaunes et noirs n'ont pas obtenu le point de bonus défensif espéré. Ils sont, pour l'heure, à la sixième place du classement.

Beaucoup d'erreurs

Malgré l'écart de 10 points lors de cette rencontre, les joueurs rochelais ont proposé un match "solide", pour le trois quart centre Pierre Aguillon : "On a des regrets, on pouvait espérer autre chose. Nous avons créé des occasions, mais nous avons aussi commis trop d'erreurs et donné trop de points facilement. A ce niveau-là, ça ne pardonne pas".

La suite pour La Rochelle dépend du résultat de Montpellier face au Stade Français ce dimanche à 12h30. Le Stade Rochelais devra ensuite assurer la victoire à domicile contre l'UBB (Union Bordeaux Bègles), samedi 25 mai. Toutes les équipes joueront la 26e et dernière journée samedi prochain à 16h15.

La rencontre entre le Stade Rochelais et l'UBB est à suivre en direct sur France Bleu La Rochelle.