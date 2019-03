Rugby : le Stade Rochelais est en demi-finale de la Challenge Cup

La Rochelle, France

La spirale de défaites est brisée. Après quatre revers en Top 14 depuis le début du mois de mars, les Rochelais ont cette fois retrouvés le goût de la victoire. Devant un stade Marcel Deflandre quasiment plein, les Rochelais ont entamé ce quart de finale de la plus belle des manières. Avec un essai du 3ème ligne international Grégory Alldritt à la 13ème minute, et une transformation derrière, les Rochelais menaient rapidement 10 à 0. Belle entame, validée aussi par un essai de pénalité vers la 20ème minute. Les anglais sont vite dépassés, subissent bien souvent le rythme de La Rochelle, et se heurtent sur une très bonne défense maritime.

le "jeu à la rochelaise" est de retour

Mais le meilleur est à venir. En ce dimanche 31 mars, le "jeu à la rochelaise" est de retour. A chaque course, l'ailier Vincent Rattez met le feu. C'est lui qui tout en accélération perce la défense de Bristol à la 28ème minute, feinte la passe à droite et remet à l'intérieur à gauche sur le centre Doumayrou. Nouvel essai transformé, 24 à 03 et même si les anglais tentent de semer le doute avec un essai de Luatua à la 38ème minute, c'est bien La Rochelle le patron de la rencontre avec un essai de Liebenberg juste avant la sirène. 29 à 10. L'écart est déjà creusé.

Les Jaune et Noir ont fait la moitié du chemin ! A la mi-temps, ils mènent 29 à 10 face aux @BristolBears, quatre essais à un ! https://t.co/Vpm1CVemsV#SRBRI#ChallengeCupRugby#FievreSRpic.twitter.com/ovJimvhDux — Stade Rochelais (@staderochelais) March 31, 2019

Mais les anglais ne sortent jamais du match, et tentent à plusieurs reprises de revenir au score en deuxième mi-temps. Les Bristol Bears s’essoufflent, baissent d'un cran physiquement et laissent une nouvelle fois échapper Vincent Rattez à la 72ème minute. Cette fois le score est verrouillé, 39 à 10. La qualification ne fait plus aucun doute, même si pour l'honneur les anglais marquent un essai en fin de rencontre.

Fin du match !! Les Jaune et Noir sont en demi-finale de #ChallengeCupRugby grâce à leur victoire face aux @BristolBears !! #SRBRI#FievreSRpic.twitter.com/imxr0whia5 — Stade Rochelais (@staderochelais) March 31, 2019

Le vendredi 19, samedi 20 ou le dimanche 21 avril, le Stade Rochelais recevra Sale en 1/2 finale à Marcel Deflandre. La date doit être fixée dans les prochaines heures. Une demi-finale à la maison, en Challenge Cup, c'est déjà arrivé, il y a deux saisons, face aux anglais de Gloucester. Le Stade Rochelais s'était incliné 14 à 16.