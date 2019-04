Rugby : le Stade Rochelais face au grand défi européen

La Rochelle, France

A 80 minutes d'une finale... le message est affichée en grand, ces dernières heures, sur la page d'accueil du site internet du Stade Rochelais. A 80 minutes de jouer sa première finale européenne. Une marche jamais franchie en 121 ans d'existence. Mais pour y arriver, La Rochelle devra battre les Anglais de Sale au stade Marcel Deflandre. Un avantage? Pas tellement vu l'histoire récente du club dans cette compétition.

2017, une douleur toujours présente

C'était il y a deux ans seulement. La Rochelle réalise sa meilleure saison depuis sa remontée dans l'élite du rugby français. Premiers de la saison régulière de Top 14, les Maritimes atteignent les demi-finales de la Challenge Cup et affrontent Gloucester. Hasard du tableau, les Anglais étaient déjà avec les jaunes et noirs en phases de groupe : une défaite en Angleterre, une victoire à La Rochelle.

Mais le match tourne rapidement au désavantage des Rochelais. Carton jaune dès la dixième minute, sortie sur blessure de Jordaan peu après, interception du demi d'ouverture anglais pour un contre assassin de 90 mètres en deuxième mi-temps. Gloucester l'emporte 16-14 et laisse les regrets au Stade qui perdra quelques semaines plus tard sa demi-finale de Top 14.

"On ne savait pas à quoi s'attendre !" - Uini Atonio, pilier du Stade Rochelais

Deux ans plus tard, cette demi-finale perdue est toujours dans les mémoires rochelaises. "C'était mon premier gros rendez-vous" se souvient Uini Atonio. "On avait battu Gloucester trois-quatre semaines avant et là, ils viennent nous battre chez nous. Aujourd'hui, on a un peu plus d'expérience. Je ne le sens pas pareil."

Des vingt-trois joueurs alignés ce jour-là, dix seront présents ce samedi après avoir aussi connu le quart de finale de Champions Cup perdu l'année dernière. Pour le pilier international, les Rochelais sont "moins chiens fous, avec un peu plus d'expérience et de joueurs qui ont connu ce niveau-là comme Geoffrey [Doumayrou] et Jean-Charles [Orioli]".

La compo du Stade Rochelais

On prend les mêmes et on recommence (ou presque) ! Quatorze des quinze joueurs titulaires samedi dernier lors de l'écrasante victoire contre Pau (71-21) commenceront le match contre Sale. Le seul changement est au poste de demi de mêlée où Alexi Balès est titularisé à la place de Thomas Berjon, remplaçant. A noter les retours dans le groupe d'Arthur Joly est Maxime Lafage, sur le banc.

Le Stade Rochelais doit se passer d'un élément important dans sa ligne de trois-quarts. Jérémy Sinzelle est suspendu trois semaines pour une "charge avec coudes" lors du déplacement à Castres (le 6 avril). Il sera aussi absent pour les deux prochaines journées de championnat à Perpignan et contre Toulon.

Le match La Rochelle-Sale est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu La Rochelle, ce samedi, avec l'avant-match dès 18h15. Coup d'envoi à 18h30.